Földtulajdonosok segítségét kérik a vadkár elhárításában

Több mint ötszázmillió forint mezőgazdasági és csaknem négymillió forint értékű erdészeti vadkár keletkezett a 2019/2020-as vadgazdálkodási évben Somogyban. A vetési munkák végeztével nem lesz könnyű dolguk az idén a vadászoknak, ugyanis a koronavírus miatt az idősebb generáció nem vehet részt az elhárításban, ezért a földtulajdonosok közreműködését kérik.

– A vadkárok megelőzése érdekében próbáljuk a területeinket villanypásztorral bekeríteni – mondta el Udvaros Zoltán látrányi gazdálkodó, aki 1200 hektárnyi területet kerített be eddig. – A vaddisznó óriási területen képes kitúrni a már elvetett kukoricát, a szarvasok pedig a friss, zsenge, középső hajtásokat húzzák ki a kukoricából, így okoznak komoly károkat. Együtt kell működniük a földtulajdonosnak és a vadászoknak annak érdekében, hogy sikeresen meg tudják védeni a terményt. A napraforgót már elvetettük és a napokban a kukorica is földbe kerül, emiatt az őrzések is megkezdődtek a vadászterületeken.

– A vadászatra jogosultaknak most nagyon fontos, hogy a megváltozott körülményekhez igazodniuk kell – mondta el Kemenszky Péter, a Országos Magyar Vadászkamara Somogy Megyei Területi Szervezetének titkára. – A korábbi gyakorlat szerint a legtöbb helyen csak a vadászatra jogosult vett részt a kárelhárításban, de ez az idei évben nem tartható. A kijárási korlátozás ugyan nem érinti a hivatásos vadászok munkavégzését, vagy sportvadászaink egyéni-, illetve vadkárelhárító vadászatait, viszont a 65 év feletti vadásztársainktól az idei kukoricavetések idején bizonyosan nem várható el az aktív közreműködés – jegyezte meg Kemenszky Péter, aki javasolja, hogy a vadgazdálkodók írásban vegyék fel a kapcsolatot a földhasználókkal és kérjék őket a károk megelőzése és elhárítása terén aktív, a vadászati törvényben előírt közreműködésre.

Félmilliárdnál több volt a vadkár

Méhes Dóra, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője elmondta: a 2018/2019. vadászati évben 492 millió forint mezőgazdasági és 16 millió forint erdei vadkárt fizettek ki Somogyban, előző évben pedig 408 millió forintot. A 2019/2020-as vadgazdálkodási évben még nagyobb a kár. Az 506 millió forintot is meghaladta a mezőgazdasági vadkár, az erdőgazdasági pedig 3,6 millió forint volt. A vadászati hatóság indokolt esetben engedélyezi az idényen kívüli vadászatot vagy a vadászati idény meghosszabbítását a vadkárok megelőzése, mérséklése, az éves vadgazdálkodási tervek teljesítése, illetve az adott vadfaj állományának minőségjavítása érdekében. Évek óta hivatalból elrendelik nyaranta a gím- és dámszarvas ünő és borjú idényen kívüli vadászatát, amit szintén az ezek által okozott nagymértékű károkozás indokol.