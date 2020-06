Folytatódhat a vírusmentes véradás

Öt megyében, köztük Somogyban nincs egyetlen aktív koronavírus-fertőzött sem a legfrissebb járványügyi adatok alapján, amelyeket Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertetett az Operatív Törzs pénteki sajtótájékoztatóján.

Megyénken kívül Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok van hasonlóan kedvező helyzetben. Az országban nagyságrendekkel kevesebb a kimutatott vírusok száma, ezért egy-két héten belül nem várható a fertőzöttek számának emelkedése.

A tájékoztatón szerkesztőségünk is feltette a szokásos kérdését, amelyet meg is válaszolt az Operatív Törzs. A nyár nem a legkedvezőbb időszak a véradás szempontjából, a járványveszély csökkenése milyen hatással van a véradásra? A jelenlegi helyzetben ki és milyen feltételekkel adhat vért?

Nyáron megnő a kórházak vérigénye. Valóban több éves megfigyelés, hogy nyaranta nehezebb megszervezni a véradásokat, főként a munkahelyieket, hiszen sokan vannak szabadságon vannak, erősítette meg Müller Cecília. Vidéken a megszokott helyszíneken, kultúrházakban, iskolákban továbbra is folytatódhatnak a véradások, a szervezők be fogják tartani a biztonsági előírásokat. Aki egészséges, és minden feltételnek megfelel, tegye meg, hogy jelentkezik, hogy ezzel is segítsük embertársainkat, fordult olvasóinkhoz.