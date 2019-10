Forró pillanatokat élhettek át a kaposvári fűtőműben

Diákok és érdeklődő felnőttek lepték el egy napra a kaposvári távfűtőművet. Az erőművek éjszakáján bárki megnézhette, hogyan termelnek hőenergiát a létesítményben.

A sárga mellények a gyerekekre kerültek és már indulhatott is túra a távfűtőmű kacskaringós gyomrában.

– Mit gondoltok, mekkora lehet ez a kazán? – érkezett a kérdés a diákokat kalauzoló szakembertől.

– Milyen mértékegységre gondol? – jött a szakszerű kérdés a diákoktól. A távfűtőműben dolgozó szakemberek számára már a látogatás elején kiderült, leendő kollégákkal van dolguk. A csoport tagjai az Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziumból érkeztek és elektronikát tanulnak. – A szakmám része az elektromosság és ebből fogok majd megélni – mondta ifjabb Gallai Gábor, az intézmény egyik diákja. – Most azt is megtudhattuk hőenergiából elektromos áramot is előállítanak. Ráadásul a mai látogatásnak köszönhetően sokkal pontosabban megtudhattuk, mekkorák ezek a gépek. Akármilyen oktatáson vagyunk és nézhetünk filmet, képeket, az nem adja ugyanazt az élményt, mint amikor ideállok a turbina mellé.

Így aztán a fiatalok számára hatalmas élmény volt a gigantikus berendezésekkel való testközeli találkozás. Nem csak diákok számára volt egy napig nyitva a fűtőmű, hiszen az erőművek éjszakáján bárki betekinthetett a távfűtés kulisszái mögé.

Középpontban az energia

A Magyar Energia és Közmű Hivatal először hirdette meg az erőművek éjszakáját, amelyhez csatlakozott a Kapos Holding. – Öt éve tartjuk a távhő-szolgáltatás napját áprilisban és azt láttuk, ez érdekli az embereket – mondta Uitz Zsuzsa a Kapos Holding, távfűtési műszaki vezetője. – Lehetőségünk van arra, hogy megmutassuk, hogyan termeljük a hőt.

Az akcióhoz csatlakozott az E.ON is, amelynek ugyanezen a Berzsenyi utcai telephelyen van egy erőműve.