Fórum az üdülőtulajdonosoknak: vége az árvíznek Balatonfenyvesen

Nincs többé balatonfenyvesi árvíz, mert a nagyszabású csapadékvíz elvezetési fejlesztésekkel még az idén megszüntethető lesz az az állapot, hogy rendre elönti a tó vize a települést. Erről is beszélt Lombár Gábor polgármester azon a fórumon, amelyet a kaposvári üdülőtulajdonosoknak tartottak.

Balatonfenyvesen úsztak az utcák, mert a szél rájuk hordta a Balaton vizét – idézte fel a visszatérő helyzetképet Lombár Gábor a fórumon. Hozzátette: amióta minden különösebb egyeztetés nélkül megemelték a tó vízszintjét, az alacsonyan fekvő tóparti település sokszor szembesült ezzel a problémával. Most 2018-ban viszont megoldhatják a gondot, mert 270 millió forint támogatást nyertek a csapadékvíz elvezetésre. Burkolatot kapnak az árkok, és néhol átemelőket kell építeni, mert máshogy nem tudnak megszabadulni a víztől. A strand feltöltése is szükségessé válhat, mert Lombár Gábor szerint, ha minimum 120 centi a Balaton vízszintje, akkor kiönt, de az a legfontosabb, hogy minél hamarabb visszatérítsék a medrébe.

A Balaton Fejlesztési Tanácstól nyertek támogatást egy parti sétány kialakítására. A Magyar Turisztikai Ügynökségtől negyvenmillió forintot nyertek a strand fejlesztésére, ahol digitális információs rendszert is kialakítottak, amely az UV sugárzást is méri. Az idén az összes pályázati előleggel együtt 400 millió forint bevétel érkezik az önkormányzathoz, és 200 millió forint adóbevételre is számítanak. Soha nem volt ennyi bevétele Balatonfenyvesnek, a költségvetésük ezért 2018-ban valamivel több mint egymilliárd forint lesz, ami Lombár Gábor szerint nagy szó egy kistelepülés életében. Ezzel már bele tudnak vágni fejlesztésekbe. Utcafelújításra is szükség volna: a településnek 62 kilométer utcája van, ebből 40-et kéne felújítani, ami 350 millió forintba kerülne a számítások szerint. Azzal együtt, hogy már sikerült mintegy féltucat utcát rendbe tenni a közelmúltban.

A tervek szerint a községközpont sem maradna ki a fejlesztésekből. Egy csúnyának ítélt trafóház helyén egy teret alakítanák ki, ott elektromos töltőkutak is helyet kapnának, a Tinódi utca egy részét pedig sétálóutcává tennék. Lombár Gábor szerint az a cél, hogy ha az utazó Balatonfenyvesen leszáll a vonatról, a Vahot Sándor utca elején egy olyan szép teret lásson majd, hogy elámuljon.

Fizető parkolás várható

Lehetséges, hogy nyáron változás jön, a képviselő-testületet ugyanis élénken foglalkoztatja az elgondolás, hogy a Balaton-part utca nemrég lebetonozott alsó részén fizetőssé tennék a parkolást. Lombár Gábor erről szólva elmondta: azért is szeretnek sokan fürödni nyaranta Fenyvesen, mert nincs belépő a strandra. Ezen nem is változtatnának, de ha már sok pénzt fordítanak a strand fejlesztéseire, akkor legalább a parkolásnak megkérnék az árát.

Net nélkül nincs strand

A további strandi fejlesztések során wifi elérhetőséget is kell majd biztosítani, ugyanis a strandoló fiatalok egyre nagyobb igénye az, hogy a vízparti pihenés során se kelljen lemondaniuk az internetet használatáról. A polgármester hozzátette: a mai világban a turisztikában is egyre változó igényekkel találkoznak. Balatonfenyvesen rengeteg a látogató a strandon, amely egyes nyári hétvégéken a teljesítőképessége határára érkezik. A csónakveszteglőt is bővítik majd a jövőben.