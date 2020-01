Franciaországban gyújtottak fel kaptárakat a somogyi méhészek

Franciaországban tüntettek az európai méhészek, Somogyból 36-an utaztak Versailles-ba: a mézimport és a hamisítás ellen demonstráltak a résztvevők, akik tiltakozásként üres kaptárakat gyújtottak fel. A magyarokon kívül spanyolok, olaszok és franciák is csatlakoztak a nemzetközi akcióhoz.

– A kontinensünkre áramló olcsó távol-keleti műméz nagy gondot jelent az egész európai ágazatnak, a piaci trükközések súlyos problémákhoz vezetnek – hangsúlyozta Petrus Lajos, a Kaposvár és Térsége Méhészeti Egyesületének elnöke. – Jó lenne végre megnyugtató megoldást találni a csomagolt mézek megfelelő jelölésére. Ma még azt tüntetik fel, hogy EU-n belüli, illetve unión kívüli méz található az üvegben, ám ezek pontos arányát már nem jelzik. Így bármikor előfordulhat, hogy a kilós kiszerelésű termékből nagyjából öt deka az európai áru, míg döntő része távol-keleti. Lényegesnek tartjuk, hogy pontosan jelezzék a méz származási helyét, ezzel is elejét lehetne venni az átveréseknek.

A tiltakozók üres kaptárakat is felgyújtottak a franciaországi demonstráción, a nemzetközi csapathoz 57 magyar is csatlakozott. Somogyon kívül Tolna, Baranya, Nógrád és Hajdú-Bihar megyéből is elutaztak a versailles-i tiltakozásra, a Kaposvár és Térsége Méhészeti Egyesület tagjai szerdán hajnalban értek haza. Petrus Lajos rámutatott: a tiltakozáson arra is felhívták a figyelmet, hogy méhek fontos szerepet töltenek be a természetben, s a szabálytalanul használt növényvédőszerek, rovarirtók könnyen hatalmas veszteséget idézhetnek elő a méhcsaládokban, az európai méhállomány hatékony védelme kiemelt feladat.

– A méhészek összefogtak céljaikért, s tovább küzdenek – hangsúlyozta Petrus Lajos. – Január 17-én Brüsszelben tiltakoztak, s a mostani franciaországi demonstráció után hamarosan Amszterdamban kívánják folytatni az akciót, s az ágazatot érintő súlyos gondokra kívánják ráirányítani az uniós döntéshozók figyelmét.