Friderika ismét elindult Tündérszépek versenyünkön

Folyamatosan jelentkeznek a szebbnél szebb lányok a február 15-én induló Tündérszépek elnevezésű szépségversenyünkre. Az ingyenes fotózásokat már elkezdtük, és mindenki egyre izgatottabb a verseny miatt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Király Friderika is jelentkezett Tündérszépek versenyünkre. Akik követték tavalyi szépségversenyünket is, emlékezhetnek a szép szőke lányra, hisz nem először küldi be nevezését.

– Már tavaly is nagyon megtetszett a hirdetés, amit láttam – mesélte Friderika. – A fotózás hatalmas élmény volt, imádtam minden percét. Helyezést nem értem el, de már akkor eldöntöttem, ha lesz még ilyen verseny, biztosan elindulok újra.

A 22 éves, Somogyfajszon élő, és őstermelőnek készülő Friderika először saját galériával szeretett volna indulni, ám sikerült a Tündérszépek helyi stábjának meggyőzni, jobb esélyekkel indul, ha újra – természetesen ingyen – elkészítjük újabb fotósorozatát.

– Rengeteget tanultam a tavalyi megmérettetésen, – folytatta Friderika. – Ezért most egészen máshogy álltam a fotózáshoz. A múlt évi figyelemfelhívó öltözködés helyett a részletekre is nagy figyelmet fordítottam. Változtattam a ruháim stílusán, a sminken, de a beállásokat is gyakoroltam kicsit. A hangsúlyt a természetességre helyeztem, mert hiszek abban, hogy ez jobban megragadja majd a szavazók és a zsűri szemét is.

A modellkedés mellett szívesen motorozó lány kérdésünkre azt is lemondta, csupán egyetlen dolgon nem változtatott. A motiváció ja ugyanaz maradt: élvezni, hogy fotózás közben és a versenyen is egy kicsit mindenki vele foglalkozik, és körülötte forog a világ.