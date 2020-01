Friss termékek, otthon maradt vevők: a hideg visszatartja a vásárlókat

A ködös péntek reggelen a szokásosnál is lassabban szedve lábunkat tértünk be a Kaposvári Nagypiacra. Bizony foghíjas volt a máskor vevőktől és árusoktól hemzsegő komplexum.

A bejáratnál az ételudvarban készülő finomságok illata csapta meg, az ínyencségek zamatára kihegyezett orrunkat és ez akár ihletet is adhatott a januári hidegben elgémberedett vevőknek. Talán adott is, mert az új épületbe érve mindegyik húsárut kínáló üzletnél sorban álltak a vásárlók. Szabadtéren már szinte senki sem árult, inkább kávézni és beszélgetni mentek az eladók az ég alá. – Szép napot – mondta egy vásárló az egyik eladónak a néhányból, aki mégis vállalta a fagyoskodást. – Az jó is lenne – válaszolta a kereskedő mosolyogva. – Mondjuk egy szép, meleg napnak tudnék örülni – tette hozzá és adta át a vásárolt narancsot. Merthogy ezen a napon nagyon jól fogyott a déli gyümölcs. Szinte nem is volt olyan stand, ahol ne lehetett volna vásárolni belőle.

Persze azért megtalálhatta számítását, aki a piacon akart bevásárolni. Igaz a zöldség és gyümölcs kínálat nemzetközi volt, hazait nagyítóval kellett keresni.

A régi csarnokba lépve meglepődhetett a vásárló, hiszen ott sem volt az a tolongás, amit megszokhattunk. Több standnál is is erről társalogtak a vevők és az eladók, hogy szerény a forgalom. Ahol nem, ott régi tinédzserek idézték fel ifjúságuk hajnalát, vagy labdarúgó sztorikat vitattak meg.