Frisset és finomat a szárszói piacról

Közel száz milliós beruházást adták át hétfőn Balatonszárszón. Az egykori helyett egy korszerű, termelői piacot alakítottak ki és a Tóparti Park, a helyiek és turisták kedvelt találkozási helye is megújult.

– Régi álmunk volt, hogy a régi piac megújulhasson – mondta el Dorogi Sándor. Balatonszárszó polgármestere hozzátette: egy korszerű, fedett télen–nyáron is működtetett piacot alakítottak ki ötven millió forint pályázati forrásból. Ehhez 14 millió forint önerőből parkolókat is építtetett az önkormányzat.

– Negyven kilométeres körzetből lehet behozni az árusoknak termékeket. Négy környező település őstermelője már jelezte, hogy szívesen hoznák friss zöldségeiket, gyümölcseiket, mézeiket és sajtjaikat – jegyezte meg Dorogi Sándor. Hozzátette: a településen nincs nagyáruház, ezért is fontosnak tartották, hogy napi szinten primőr árut biztosítsanak a helyieknek és a nyaralóknak. A piac télen szombatonként lesz nyitva, nyáron pedig minden nap.

– Nagyon örülök, hogy friss termékeket vehetek helyben, szinte az egész nyarat Balatonszárszón töltjük a családdal és szívesen vásárolunk itt – mondta el az egyik nyaraló vendég.

A piac mellett a Tóparti Park harminc millió forintból kapott új térbukolatot, a világítást napelemes lámpák biztosítják. A Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával megújuló park a helyiek és a turisták is kedvenc találkozási helye. Javában zajlik a Vers utca felújítása is, amely a József Attila emlékművet köti össze a költő emlékmúzeumával. Itt a jövőben három helyszínen is lehet majd verset hallgatni.