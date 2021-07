Frissítő a nyugalom a Dráva partján

Jelenleg még magas a Dráva vízszintje, ezért a barcsi szabadstrandon mindenki csak a saját felelősségére merészkedhet a vízbe. Bóják nincsenek kijelölve, fürdőzővel alig találkozni, mert a helyiek arra várnak, hogy apadjon az erős sodrású folyó. A nagy hőség miatt azonban sokan pihennek a part árnyas fái alatt.

Mindennap lejár a partra Marika, közben a középkorú hölgy többnyire zenét hallgat a telefonján. A folyó csendes, a táj csodálatos, áradozott. Hétköznap délelőtt még nem voltak sokan, bár már alaposan kúszott felfelé a hőmérő higanyszála. Két bikinis hölgy napozott a strandon.

Vozdeczky Krisztina Ausztriában dolgozik, és a szabadságát tölti itthon. Számára ez a környezet a Balaton, mutatott körbe. Itt lehet igazán pihenni, nem a harmadik emeleten, említette meg. De vigyázni kell, mert hirtelen mélyül a Dráva, így most marad a láblógatás a vízbe.

– Júliusra apad le a folyó, akkor jelennek meg kis szigetek a vízben, onnantól bátrabbak a fürdőzők – fürkészte a folyót, melynek átellenében, a horvátországi parton horgászok vertek tanyát. – Madárcsicsergés, sportolási lehetőség most is vár mindenkit a parton, sokan túráznak, kenuznak, sátoroznak. Kerékpárral be lehet járni a környéket, nyolc kilométerre van Drávatamási. Hétvégén tele a strand.

A part menti, hatalmas fák törzsét sűrű drótháló borítja, mert a hódok kárt tennének bennük. Egy fiatal pár egy pléden üldögélt a fák tövében, piknikeztek, előttük egy tál cseresznye. A barcsi Oblián Veronika azt mondta, hogy sokat járnak ide a nyári vakáció alatt berzencei barátjával, Bencével, mert hangulatos és nyugalmat árasztó a környezet.

– Szép ez a folyó, megérdemli a figyelmet! – adózott tisztelettel a Drávának a városgazdálkodás egyik munkatársa is, amikor megtudta, hogy honnan jöttünk. Éppen új padokat helyezett ki a part közelében. A közeli játszótérre új játékok kerülnek, most jelölték ki a helyüket.

– Horvát vendég nem volt egy sem a covid óta! – mondta tört magyarsággal Tomasevics Milán, aki maga is horvát származású, de már magyar állampolgár, és Barcson van háza. Székeket pakolt, mert a strand melletti büfét üzemelteti. Gyakran a fia is beáll segíteni, de most erre még nincs szükség, hiszen csak július elsejétől indul a szezon, még nincs igazi forgalom. A nyári árakat azonban már kifüggesztették: egy hot dog 700, egy hamburger 800, egy limonádé 500 forint. A halászlé 1500 forintba kerül, és egy hamisítatlan délszláv csevapcsicsáért 2000 forintot kell fizetni. Milán bácsi a túrázókat hiányolta az idén, hiszen a sátrazásért nem kell fizetni erre.

Fotók: Muzslay Péter