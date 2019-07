Frissítő itallal várják a vásárlókat

Több kaposvári bevásárlóközpontban is hideg frissítő itallal várják az embereket.

A napok óta tartó kánikula miatt folyamatosan csatlakoznak a boltok és az üzletek a vizet kínáló helyek sorába. A város közkútjainál is lehet csillapítani a szomjat, de több párakapu is segít abban, hogy elviselhető legyen a forróság. A nyári hőség azonban nemcsak az emberi szervezetet viseli meg, ilyenkor az állatokról is jobban kell gondoskodni.

Néhány kaposvári bolt és kávézó elé kutyaitatókat helyeztek ki a tulajdonosok, azért, hogy sétáltatás közben az ebek is vízhez jussanak. A kánikulában az apró testű állatokra, például a madarakra is gondolni kell. Molnár Marcell, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kaposvári Helyi Csoportjának elnöke kérdésünkre elmondta: ebben a hőségben akár egy-két nap alatt is elpusztulhatnak a madarak, ha nem tudnak inni. Ezért érdemes például egy virágalátétben vagy cserépben vizet kirakni nekik, de az is megoldás lehet, ha a kerti csapot csöpögősre állítjuk – tette hozzá.