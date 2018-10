Frontmentes, kellemes időnk lesz ma

Kedden folytatódik ugyan a frontmentes, átlagosnál enyhébb időjárás, de gyakoribb felhősödés zavarja a napsütést, erősen felhős területek, időszakok is előfordulhatnak.

Csapadék nem hullik, de a maximum hőmérséklet kevésbé emelkedik magasra. Általában gyenge, a déli órákban helyenként kissé élénkebb délkeleti szél fúj. Éjszaka is lehet szakadozott felhőtakaró a térség felett, de összességében csillagfényes, eseménytelen idő várható.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 9,

kedd délután 22,

szerda reggel 9 fok körül alakul.

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. A viszonylag nagy napi hőingás miatt érdemes rétegesen öltözködni. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán előreláthatólag folytatódik az anticiklon által alakított nyugodt, jelentős változástól, széltől mentes idő. A térség felett lehetnek mérsékelten felhős időszakok is, de a napsütés ígérkezik jellemzőbbnek.

– Csütörtökön és pénteken is még az átlagosnál enyhébb időre van kilátás. Gyenge légmozgás mellett egy nyugat-kelet irányban áthaladó szakadozott felhőmező miatt előfordulnak felhősebb időszakok is a napsütés mellett.

– A hétvégén északira forduló légmozgás ígérkezik. A hőmérséklet előreláthatólag az ilyenkor átlagos köré csökken, de a csapadék valószínűleg továbbra is várat magára. (forrás: eumet.hu)