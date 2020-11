Futhat a pénze után, akit rászednek

Aki csak teheti, online rendel, a futárcégek csúcsra járatva, az érintkezésmentes vásárlások aranykorát éljük. Ideális helyzet ez a netes csalók számára.

Egy siófoki csaló ellen azért javasolt a napokban vádemelést az ügyészség, mert a 29 éves nő 221 embert károsított meg és másfél millió forintot zsákmányolt. A csalás módja klasszikus: ruházatot árult a közösségi oldalon, előre utaltatta a pénzt, majd törölte profilját és elérhetetlenné vált. Mivel büntetlen előéletű volt és beismerte a csalást, a Siófoki Járási Ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést kért rá.

Egy másik esetben is az emberi naivitást használta ki a csaló. Egyik olvasónkat 15 ezer forinttal rövidítették meg. Az asszony egyedül volt otthon, amikor a futár csengetett. Férje nevére érkezett utánvétes csomag, amelyet a feleség átvett. A csomagban filléres és haszontalan távol-keleti kacatokat találtak. A pórul járt asszony a futárcégtől megtudta: már más is panaszkodott a feladóra. Utánajárt és kiderült: egy kapospulai cég adta fel Kaposváron a csomagot. – Felhívtam a futárcéget, hogy adják meg az elérhetőséget – mesélte lapunknak Vértesné Jónás Erika. – A megadott szám ki sem csengett. Feljelentettem a feladót és a futárcéget is, hiszen rövid internetes keresés után kiderítettem, hogy már más is járt így és hónapok óta küldözgeti a cég a csomagokat. Felháborítónak tartom, hogy a futárcég nem vállalt felelősséget, holott nem kaptunk sem sms-t, sem e-mailt a csomagról.

Megkérdeztük a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy hasonló eset történt-e még a megyében, hiszen a szomszéd megyében található a gyanús cég, amely átverte a házaspárt. A sajtószolgálat azt közölte szerkesztőségünkkel: az internetes csalások fenti formája nem jellemző Somogy megyében, ilyen jellegű esetekkel a somogyi rendőrök egyelőre nem találkoztak.

Gyanakodjunk!

Az online kereskedelem szinte határtalan lehetőségeket kínál a csalóknak. – Az internetes csalások legjellemzőbb elkövetési módja, hogy nem létező árut próbálnak a vevőnek eladni, majd eltűnnek a kapott, interneten átutalt előleggel vagy akár a teljes összeggel együtt – közölte kérdésünkre Batta Zsolt Iván, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. – Gyakran előfordul, hogy nem a megrendelt áru vagy nem olyan minőségű áru érkezik meg, mint amit vásárolni szerettek volna. Azonban olyan esetek is előfordulnak, amikor egyáltalán nem érkezik meg a kívánt termék.

A rendőrség „Heti kibertippek” névvel új bűnmegelőzési kampányt indított a kibertérben ránk leselkedő veszélyek ellen, amelyeket a sonline.hu-n közzéteszünk. A rend őrei azt javasolják, mindig gyanakodjunk.

Néhány alapvető biztonsági óvintézkedés betartásával elkerülhető az áldozattá válás:

– Mindig csak megbízható online kereskedőoldalról, aukciós weboldalról vásároljon!

– A terméket kínáló kereskedő leellenőrizhető több forrásból is! Nézzen utána ezeknek, kérjen elérhetőségeket, referenciákat!

– Ha lehetőség van rá, akkor válassza az utánvételes megoldást!

– Lehetőleg szerint vásárlás előtt győződjön meg személyesen is a termék állapotáról, megfelelő működéséről!

– Nézzen utána a megvásárolni kívánt terméknek! Ellenőrizze, hogy milyen hibái lehetnek, mire kell ügyelnie mielőtt megvenné! Elektronikus eszköz esetén fontos kérdés, hogy a termék rendelkezik-e hazai szervizháttérrel, alkatrészbázissal!

Ha úgy látjuk, minden óvintézkedés ellenére becsaptak, megkárosítottak, mindenképpen jelentsük fel az elkövetőt a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon, de bejelentést tehetünk személyesen is bármely rendőri szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívószámon.