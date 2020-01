Gabonaexport: Tízezer tonna árut szállítanak már a héten

Megindult a 2020-as somogyi gabonaexport: az egyik kaposvári kereskedelmi társaság a héten már közel tízezer tonna árut szállít külföldre. A somogyi terménynek Olaszország, Horvátország és Bosznia-Hercegovina a fő célállomása.

– Lezártuk a 2019-es üzleti évet, közel 18 milliárd forint értékben 350 ezer tonna terményt értékesítettünk – mondta Hanyecz Imre, a kaposvári MG Produkt Kft. ügyvezető igazgatója érdeklődésünkre. Ez nagyjából megegyezik a 2018-ban eladott áru mennyiségével. Az értékesítési listán első helyen a kukorica szerepelt, melyből 150 ezer tonnát szállítottak külföldre, jellemzően Olaszországba, míg a legkevesebbet, alig 2000 tonnát napraforgóból adták el.

A búza magas don-toxin tartalma tavaly ősszel gondot okozott, nagyjából 25 ezer tonna gabonát érintett a probléma. Végül az lett a megoldás, hogy az árut takarmánybúzaként értékesítették, s így tonnánként 4-5 ezer forinttal alacsonyabb összegért kelt el, mintha étkezésiként vette volna át a külföldi partner. Hanyecz Imre azt mondta: cégük a veszteségen megosztozott a termelőkkel. Az érintett gabonatételek kiszállítása most is tart, márciusig valamennyit elviszik a megrendelőnek.

– Most sincs pihenő, a januári átmentő készletünk 200 ezer tonna volt – avatott be Hanyecz Imre. – Megfelelő szervezéssel júniusig elszállítjuk a teljes mennyiséget. Az év elején is bőven van feladat, csak ezen a héten tízezer tonnát visznek el cégünktől. Hétfőn egy 27 vagonból álló vasúti szerelvényt rakodtak meg a kaposvári pályaudvaron, a célállomás ezúttal is Olaszország. Igénybe vesszük a közúti szállítást is, Horvátországon kívül Bosznia-Hercegovinába döntően kamionba rakodva jut el a búza, Németországban szerdán nagyobb mennyiségű repcét indítunk útnak, amit minden bizonnyal az üzemanyag-gyártás során használnak fel. S a tervezett ütemezés szerint a hazai megrendelés mellett az olasz piacra is szállítunk napraforgót.

Bár messze még a tavasz, az új terményekre – repce, napraforgó – már megkezdték a szerződéskötést a kaposvári társaságnál. Szerettük volna megtudni, milyen árakra számíthatnak a termelők, azonban a cégvezető üzleti érdekre hivatkozással nem kívánt részletekről beszámolni. Ugyanakkor jelzésértékű lehet, hogy az olajos magvaknál az előző évihez képest 5-6 százalékos növekedéssel kalkulálhatnak partnereik.

Tovább erősítik a német exportvonalat

– A rekord 2010-ben volt: akkor 410 ezer tonna terményre kötöttünk szerződést – mondta Hanyecz Imre. – Az idén 400 ezer tonna árut akarunk eladni, melynek értéke közel 20 milliárd forint, s ezen felül beindult a műtrágya-forgalmazás. Számításunk szerint legalább három-négymilliárd forinttal növeli a forgalmunkat. Jelenleg az ótermésű étkezési búza tonnája nagyjából 55-56 ezer forint, a takarmány közel 50 ezer forint. Hanyecz Imre szerint több minden befolyásolhatja az árakat, ám döntő következménye lehet az időjárásnak. Épp ezért abban bíznak, hogy 2020-ban kiegyensúlyozott hozamok jellemzik a felhozatalt, s tervek szerint Németországba az előző évinél több napraforgót, repcét exportálnak.