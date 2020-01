Galambfészek lett a lellei művházból

Szárnyasok lepték el a balatonlellei Városi Művelődési Házat. Balatonlelle Balatonboglár és Környékük Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete mutatta be legpompásabb állatait szombaton és vasárnap. Huszonhat fajta kétszázhatvan egyede, s többek között az Országgyűlés által 2004-ben nemzeti kinccsé nyilvánított komáromi bukó és a budapesti tükrös is ott bólogatott-búgott a művelődési házban.

Rajtuk kívül a kiállítás sztárjai a nyulak, tengeri malacok és díszmadarak voltak. – Minden évben egyszer, általában január elején tartunk egy szakmai napot és egy kiállítást – mondta lapunknak Futó Gábor, az egyesület elnöke. – Ilyenkor természetesen az is lényeges, hogy megmutassuk a nagyközönségnek, mivel foglalkozunk és hogy fontos a természet szeretete és az állatokkal való törődés.

Ilyenkor minősítik a galambokat, szakmai bírálatot tartanak. Egyfajta számvetés is volt tehát a kiállítás az elmúlt évről, amely eredményes volt az egyesületi tagoknak, hiszen több tenyésztő fajtagyőztes egyedeket mutatott be a nemzeti kiállításon és szép eredményeket értek el.