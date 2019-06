Garamvári Vencel borász együtt lélegzik a tájjal

Az év bortermelője életműdíjjal ismerték el Garamvári Vencelt. Pincészetének borait és pezsgőit nem csak a magyar piacon ismerik, bőven jut azokból még az óceánon túlra is.

Május végén vehette át Garamvári Vencel a Magyar Bor Akadémia által odaítélt szakmai kitüntetést. – Igazán jó érzéssel tölt el az elismerés, azt hiszem, életpályám utóbbi 30 éve jelenik meg ebben a díjban – mondta a borász.

A rendszerváltást megelőzően sokáig a Hungarovinnél tevékenykedett, termelési igazgatóként segítette a vállalatot. Miután nem értett egyet a cég áruba bocsátásával, elváltak útjaik. Ezt követően, 1990-ben alapított vállalkozást. Területileg valamelyest megoszlik a munka, hiszen a fővároshoz, s a Dél-Balatonhoz is kötődik már a Garamvári név. Ugyanakkor budafoki pezsgős pincészetük alapjait is a balatonlellei szőlőbirtok jelenti. Nyolcvan hektár szőlőn gazdálkodnak a magyar tenger mellett, ezen belül Bogláron, Lellén és Szőlősgyörök térségében is vannak területeik. Több mint 60 százalékban exportra termelnek. Németországba és Svédországba is jut a borokból, ám a legtöbbet az Egyesült Államokba, illetve Kanadába szállítanak.

– Két évtizede dolgozunk már együtt egy amerikai importőr társasággal, mely az Egyesült Államok több mint húsz államában teríti borainkat – tette hozzá Garamvári Vencel. – Természetesen lehet még nyitni más országok irányába is, nemrégiben például a finn piacra adtak árajánlatot, kadarkát szállítanának az országba – tudtuk meg. A borász szerint azonban csak úgy lehet bővíteni az exportlehetőségeket, ha versenyképes minőséget, versenyképes áron adnak, s ami fő, megbízhatóan szállítanak. Míg boraik mintegy 65 százalékát exportálják, a pezsgő 15 százalékban kerül külföldre. A többit hazánkban értékesítik. Éves szinten közel 140 ezer palack pezsgőt készítenek. – Pezsgőink legalább két éves palackos érlelés után kerülnek csak forgalomba – tette hozzá a borász. – Ám miután nő a forgalmunk, jó eséllyel a készletet is növelnünk kell majd annak érdekében, hogy az említett érlelési időt tartani tudjuk – jegyezte meg.

A nyolc tagú családból heten a vállalkozásban dolgoznak

A fiatalabb generáció képviselői is igyekeznek ellesni a pezsgőkészítés minden fortélyát Garamvári Venceltől. Legutóbb egy ifjú borásznövendék pezsgőgyártás kapcsán írt diplomamunkájában vállalt szerepet külső szakértőként. Amikor Budapesten tartózkodik, a borgazdasági technikum hallgatói is gyakran felkeresik, s a kertészeti egyetemmel is szoros kapcsolatot ápol. De nem csak segíti a fiatalokat, a generációváltás kérdése is foglalkoztatja a balatoni borászt. A fővároshoz kötődő üzemet egy ideje már egyik lánya vezeti, a lellei munkálatokba pedig a borásznak tanuló unokája kapcsolódhat majd be hamarosan. Mint Garamvári Vencel mondta, a nyolc tagú családból heten a vállalkozásban dolgoznak.

A kitüntetett szakember örömmel tapasztalja azt is, hogy egyre több a borhoz érteni akaró fiatal felnőtt. Úgy látja: minden lehetőségük meg is van erre, hiszen már az interneten keresztül is elérhetőek azok az információk, melyek segítenek eligazodni a minőségi borok világában.

Folyamatos tanulásra van szükség

Az alapfokú borászati technikum elvégzése után 1966-ban szerezte meg diplomáját a kertészeti egyetem borászati szakán Garamvári Vencel. Emellett külkereskedelmi közgazdász diplomát is szerzett 1984-ben. Nyelvtudását is folyamatosan fejlesztette, angolból és németből tett nyelvvizsgát az évek alatt. Végzettségei ellenére Garamvári Vencel úgy látja: folyamatos tanulásra van szükség, fejleszteni kell azokat a területeket, melyekkel szeretne lépést tartani az ember.

A borász kérdésünkre azt is elárulta, mely évjáratok állnak közelebb a szívéhez. A 2017-es és ’18-as esztendők mellett kiemelte például a kétezres év termését is. Bár elmondása szerint többnyire a páratlan évek is jól sikerülnek, így bizakodóan tekint az idei szüretre is.

Ars poeticája szerint a borkészítés elhivatottság és szenvedély. Egyben életforma is. A borász minden pillanatban együtt lélegzik a természettel, a tájjal, a szőlő növekedésével.