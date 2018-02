Gáz lesz Vízváron: indul a vezetéképítés, kezdődhet a kitermelés

Régóta várt levelet bontott ki a megkapott postával Kozma László, Vízvár polgármestere: megérkezett a Mol levele, miszerint februárban már elkezdődik a munka a településen. Hosszú, több éves előkészítés után kapcsolódhat be a hazai ellátórendszerbe a vízvári és a bélavári földgáz.

Ottjártunkkor a polgármester véletlenül találkozott össze a falu határában a vezetékrendszert kiépítő cég képviselőjével éppen azon területen, ahol felépül majd a gyűjtőállomás telepe, és egy hat méter széles utat is leaszfaltoznak majd odáig. A férfi nem akart nyilatkozni, de hallhattuk, amint a polgármesterrel beszélgetve arról érdeklődik, hol találhat húsz munkásnak szállást és étkezést a környéken, valamint szemügyre vette, hová fogják fektetni az első csöveket a területen.

– Már megkaptuk az építési engedélyt a telep kiépítésére – mondta Kozma László. – Az itteni kutakról becsatornázott szénhidrogént egy elsődleges szeparáció után a babócsai állomáson osztják el majd az országos gázhálózatban. Látható, ahogy Babócsán már dolgoznak egy tartalék tározón, ahol az itt kitermelt mennyiséget tárolják majd. A megkapott levélben az áll, hogy a Mol még ebben a hónapban megkezdi a kutak becsatornázását Bélavártól a babócsai telepig.

A polgármester szerint a település rendezési tervét módosítani kell, hogy a Mol elvégezhesse a munkát. Január elsejétől az önkormányzatok ingyen juthatnak hozzá a térképeszeti alapadatokhoz, ami szükséges a tervezéshez. A gázkutakhoz vezető önkormányzati utak megközelítése miatt feltehetően területeket kell átminősíteni, hogy a telkeket hasznosítani lehessen, illetve hogy a vállalat megvásárolhassa a tulajdonosoktól, ha szükséges.

Ebben partner az önkormányzat: hamarosan együttműködési megállapodást kötnek a Mollal. Ezzel elősegítik, hogy meg tudják venni az ingatlanokat magángazdáktól. A falu belterületen lévő kútfúrásoknál a hozzájuk vezető utak területét a kertekből kerítették le.

A polgármester felidézte: az 1970-es években feltárt, régi kutakat elhagyták, amikor a lovászi gázmezőt megtalálták, és oda települtek az olajkutatók. Ezek a régi kutak középsekélynek számítanak, 1000-1500 méter mélyek. Azok, amelyeket az elmúlt években fúrtak, 2000 méteresek. A polgármesternek olyan információi vannak, hogy a régi kutakat is bekötik majd a vezetékbe, és termelésbe állítják. Az elmúlt tíz évben négy új kutat fúrtak Vízváron. Összesen több mint tíz lelőhelyet tártak fel a környéken, a 10-es számú kút például a vízvári temető mellett található.

Kitermelés jelenleg csak Bélaváron van, messziről látható, hogyan ég az óriási fáklyaláng. Ez hanghatással és nagy hővel jár, éjszaka kilométeres körzetet világít be, ami zavarja a vadakat és a vadászokat is. A polgármester információi szerint ott olajat termelnek, napi több tartállyal szállít el a Mol, és az olajjal feljövő, rosszabb minőségű gázt égetik el. Ezt a bélavári kutat is bekötik majd a kiépülő vezetékrendszerbe.

Kozma László reményei szerint Vízvár mellett Bélavár és Heresznye is profitálhat a meginduló gázkitermelésből. Növekvő iparűzési adóbevétellel számolhatnak a vízváriak, ami fontos lehet a falu jövője szempontjából. A termelés 2018-ban megindul a Moltól kapott információi szerint.

Ezt korábban is megerősítették: a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. már tavaly közölte, hogy a terveik szerint a néhány évvel ezelőtt Vízváron feltárt szénhidrogén-lelőhelyet kitermelés alá helyezik legkésőbb 2018 tavaszán. Megtudtuk azt is, hogy a Vízvár környéki kutak mintegy százezer köbméter földgázt és huszonöt tonna könnyű olajat, úgynevezett kondenzátumot adnak naponta.

A magyar földgáztermelés jelenleg naponta körülbelül négy-ötmillió köbméter. A MOL a lakossági földgázhasználat mintegy ötödét magyar földből termeli ki. Magyarországon nyolcvan éve folyik szénhidrogén-bányászat, bár a mezők jelentős része már elöregedett, elapadt, vagy különleges mérnöki tudásra van s zükség ahhoz, hogy folytatódjon rajtuk a termelés.