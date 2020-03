Gazdája magázódik még a sportkocsival

Újabb példánnyal gyarapodott a kaposvári Ifj. Somogyvári János veteránautó-gyűjteménye: a tűzpiros 5700 köbcentis Chevrolet Corvette C4 teljesítménye 250 lóerő.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

– Még ismerkedési fázisban vagyok a kocsival, egyelőre magázódunk – mondta mosolyogva ifj. Somogyvári János, a megyei veteránjármű-gyűjtő egyesület elnöke. – Télen vettem az 1989-es kocsit, s nemrég sikeresen teljesítette a veterán autó minősítést. Egy-két balatoni utat már megtettem, fantasztikus élmény volt. A többi tagtárshoz hasonlóan nagyon vártam a vasárnapi kaposvári Technik Pikniket, ahol először állítottam volna ki az autót, de a koronavírus világjárvány miatt az összejövetelt lefújták.

A 49 éves kaposvári gyűjtő a lengyel Polski társegyesület segítségével jutott az ikonikus amerikai sportautóhoz. Alighogy megvette a járművet, rögtön alapos vizsgálat következett: a fékrendszer ellenőrzésén kívül az alvázat és a karosszériát is tüzetesen megnézték. A felújítással egyébként nem kellett sokat bíbelődni: Lengyelországban is csak kiállításokon és veteránjármű-találkozókon mutatták be a Corvettet. Piros-krém színű kagylóülések, jellegzetes műszerfal, na és a 250 lóerő: a férfi első látásra szívébe zárta a kocsit. Bár korábban Lamborghinit, Ferrarit, Porschét és verseny Mercedest is vezetett, a Corvette stílusa kamaszkorában rabul ejtette.

Az autótető, amit négy csavar rögzít, pillanatok alatt leszerelhető, s a légkondi, az ABS és a szervókormány is a felszereltség részét képezi. Az 5700 köbcentis jármű száz kilométerenként nagyjából 20 liter benzint fogyaszt, de a családi költségvetést nem dönti romba. Évente talán 500–600 kilométert tesz majd meg a kocsi.

– Alacsony építésű az autó – mondta. – Így az elegáns ki- és beszállás esetenként nem túl könnyű mutatvány, pláne, ha valaki az átlagnál termetesebb. Ez persze nem jelent komoly gondot. A motor hangja, a vezetés hihetetlen élményt jelent, ennek a modellnek a mai napig rengeteg csodálója van.

Amiről beszélgetésünk során meggyőződtünk: egy középkorú hölgy engedélyt kért, hogy lefotózhassa a parkoló sportkocsit. A kaposvári gyűjtő szerint a veterán autók titka, hogy élményt adnak, s emléket ébresztenek az emberekben. Somogyvári János szenvedélyesen rajong a régi autókért, különösen a Polski Fiatokért. Előfordult, hogy egy időben öttel rendelkezett, most épp három 125-ös modellje van, s mindegyiket nagy becsben tartja.