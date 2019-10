Gigantikus tökök díszelegtek a kaposvári nagypiacon

Tökös rétes, hosszúkás és gömbölyű, zöld és sárga tök is volt a kaposvári Nagypiac hagyományos tökfesztiválján.

Még épp csak felszállt a köd az októberi reggelben, a kaposvári nagypiacot ellepték a vásárlók. Kosaraikkal kezükben válogatták a szemrevaló portékát az őstermelők standjainál. – Nézd, dísztök! – örült meg az egyik vásárló, a talán földöntúlinak tűnő zöldség, a dísztök láttán. Természetesen a girbe-gurba, rücskös vagy éppen foltos terméseket több standon be lehetett szerezni a hamisítatlan otthoni őszi dekorációhoz.

Miközben kint a Herbstrosen Chornak köszönhetően igazi sváb forgatag formálódott, a csarnok levegőjét ínycsiklandó pecsenyék illata lengte be. A frissensültek mellett szívesen fogyasztották a vásárlók a különleges tökös-mákos rétest, s ízlelték meg a lágy sütőtök krémlevest is. Gyakorlatilag narancsba borult a piac, s még tök kisasszonyok is fel-fel bukkantak a vásárlók között, mosolyt csalva így mindenki arcára, s feldobva a hűvös október reggel hangulatát.

Nyugodtan nevezhetjük a tököt a szezon slágerének, ezért aztán nem is csoda, hogy a legszebb és a legkülönlegesebb tökök ezúttal is egymásnak feszültek. A legérdekesebbek között kolbásztök és kobaktök is az első háromba került. A legnagyobb sütőtökök közül kiemelkedett egy 29,4 kilogrammra nőtt sütőtök, amely Szili Dezső kertjének „gyümölcse” volt. A takarmány és óriás tökök között is keresték a legnagyobbat, nem is kellett sokáig kutatni utána, hiszen hatalmasra nőtt Nagy Gyula töke. A gigantikus zöldség nem kevesebb, mint 53,7 kilogrammot nyomott, ezzel aztán minden termelőt maga mögé utasított a gazdálkodó.

A mezőny legifjabb töknevelője Keresztes Martin volt, aki két díjat is bezsebelt különleges és méretes növényeiért. – A legnagyobb tök kategóriában harmadik lettem – mondta a fiatal versenyző. – Ez halloween töknek indult, de keveredett más fajtákkal és kapott bőven tápanyag utánpótlást, így nőtt ekkorára.

A termelők elmondták: az óriási tökhöz nem kell más csak gondoskodás és tápanyagdús termőtalaj. S persze az sem ártott, hogy a legszebb és legnagyobb tökök termelői szinte egytől-egyig odafigyeltek arra, hogy rendszeresen öntözzék növényeiket. Ilyenkor ősszel pedig már csak a kreativitás szabhat határt a tökök felhasználásának. A tökfesztiválon már sokan azon tanakodtak, milyen finomságot készítenek belőle, vagy csak egyszerűen megsütve élvezzék az ősz kedvencét.