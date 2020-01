Gimis ötletből sikeres vállalkozás: minden segítséget megkapnak, hogy elérjék céljukat

Cigimix automata, vásárlási applikáció vagy iskolabusz hálózat. 13 csapatban több mint 120 táncsicsos diák vázolta fel ötletét az United Way Magyarország és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány innovációs versenyén. A legjobb tervek megvalósításában is segít a két szervezet.

Cigimix automata, vásárlási applikáció vagy iskolabusz-hálózat. Ilyen ötleteket is felvázolt 13 csapatban több mint 120 táncsicsos diák a United Way Magyarország és a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány csütörtöki innovációs versenyén. Később a legjobb tervek megvalósításában is segít a két szervezet.

Stier Gábor csapatával egy applikáción dolgozott. – Az a célunk, hogy a vásárlást stresszmentesebbé, egyszerűbbé tegyük, az alkalmazásunkra regisztrálhatnának kisebb boltok, hazai termékeket gyártók, kiaknáznánk a bennük rejlő potenciált és könnyítenénk a beszerzést is – mondta el a táncsicsos gimnazista.

Volt olyan csapat is, amelyik iskolabusz-hálózatot alakítana ki, mások WC-papír automatákat állítanának fel. Szomjú Gábor és csapata pedig cigimix automatát hozna létre. – A fiataloknak nincs pénzük egy egész doboz cigire, többféléből összeállítanánk egy dobozt, amelyet olcsóbban vehetnének meg, akár egy gombnyomásra – mondta el a gimnazista, aki tudja, hogy itthon szigorú a szabályozás, ezért az európai piacot céloznák meg.

Lencse-Csík Orsolya, a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány projektvezetője elmondta: országszerte hat iskola pályázott sikeresen, szeretnék, ha minél több ötletből működőképes vállalkozás jönne létre.

– A célunk, hogy a jövőben az összes középiskola hátrányos helyzetű diákjához eljusson programunk – mondta el Adriány Kincső, az United Way Magyarország ügyvezetője. A legjobbak június elején vesznek részt a végső, budapesti megmérettetésen, ahol tőkeerős vállalkozók segítenek az ötletek megvalósításában.