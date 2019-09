Golfautó, kenu visz Matula kunyhójához

Tízezrekkel több turista is érkezhet Balatonszentgyörgyre, ha elkészül majd az új látogatóközpont a Kis-Balatonon, hangzott el azon az előadáson, amelyet pénteken rendeztek a településen. Az előadás után könyvbemutatón és sajtóklubban is részt vehettek az érdeklődők.

Az épülő Kis-Balaton Látogatóközpontot mutatták be az érdeklődőknek Balatonszentgyörgyön. Rácz András környezetügyért felelős államtitkár elmondta, hogy hazánkban jelenleg hétszáz létesítmény segíti a környezeti nevelést, ezeknek egyike lesz majd a Kis-Balatonon épülő központ is, amely akár hatvanezer érdeklődőt is fogadhat egy év alatt. – Eddig az északi parton volt több lehetőségünk – mondta Rácz András. – Ideje most átjönni a déli partra, hogy e beruházásokkal fellendítsük a turizmust.

– Eddig is sokan érdeklődtek a Kis-Balaton iránt, körülbelül 5–10 ezer látogatója volt évente ennek a területnek, de reméljük, hogy a Kis-Balaton Látogatóközpont kialakításával ez a szám a többszörösére nő – hangsúlyozta Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója.

Az 1,2 milliárdos beruházás igyekszik majd az év minden időszakára programokat adni. Lesz itt interaktív kiállítás, moziterem, vízi és szárazföldi tanösvény, szabadtéri játszótér… Felújítják a Diás-szigeti Fekete István Emlékhelyet és Matula bácsi kunyhóját, de golfautókat és kenukat is beszereznek majd.

Puskás Zoltán elmondta, a létesítményeket a tervek szerint 2020 júniusában adják majd át. A Kis-Balaton Látogatóközpont mellett egy másik beruházás is zajlik a Balaton déli partján, az ordacsehi berek területén. Jövő decemberre készül el a berek világát bemutató kiállítóhely. Itt a látogatók megismerkedhetnek majd a berki életforma kialakulásával, lesz egy kiállítás, amely bemutatja ennek emlékeit, illetve egy interaktív tanösvény és őshonos állatok, például magyar parlagi szamarak is várják az érdeklődőket.

A beruházás költségvetése 285 millió forint.