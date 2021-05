Gombák és aszalt gyümölcsök színesítették a kínálatot

Végre, igazi napsütéses időben jártuk körbe a kaposvári piacot. A kellemes hőmérsékletnek a kültéri árusok is nagyon örültek, a nap sugarai többeket is vásárlásra csalogattak.

A standokon a legkülönfélébb választék került a szemünk elé. Friss zöld saláta és új hagyma szinte mindenhol volt, csakúgy mint karalábé és piros retek. A zöldség ára az elmúlt hetekhez képest nem sokat változott. Egy csomó retek 250, a hagyma 200 forintba került, a karalábéért pedig egyenként háromszáz forintot kértek el. A jó illatú, szinte már bordó színű paradicsomot 600 és 1000 forintért, az igazi görögdinnyét pedig 450-ért kínálták.

Aszalványokból is bőven volt választék. Az egyik árus Nagykanizsa mellől, Sormásról hozta el a gyömbérből, áfonyából, papajából, barackból és szilvából készült aszalt gyümölcs különlegességeket, valamint a tökmagolajat és feketeberkenye leveket. Utóbbi italnak nagyon sok gyógyító hatása van, naponta mindössze csak egy kupicával kell elfogyasztani belőle. Ezután továbbmentünk a fedett a csarnokba, ahol az ilyenkor megszokottól jóval kevesebben voltak, de azért így is lehetett találkozni törzsvásárlókkal. Zöldség, gyümölcs, ropogós kenyér, valamint házi sajt sokak kosárba került és a gombák iránt is nagy volt az érdeklődés. Néhányan már árulták a csibegombát, egy pohárnyiért, ami körülbelül 10-15 deka volt, ötszáz forintot kellett fizetni. Apróbb pöfeteggombát is kínáltak az árusok, kilónként 3500 forintért, de júdás fül, májusi pereszke és sárga gévagomba közül is lehetett választani.