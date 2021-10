Gombával köszöntött be az október a kaposvári piacra

Visszatértek a gombaárusok a kaposvári piacra. Pénteken délelőtt több standnál is halomban álltak a Vendel gombák.

Ezt ne hagyja ki! Megalázó vereséget szenvedett Fekete-Győr András és Jakab Péter

A pörköltnek és a levesnek is kiváló alapanyagot kilónként 2000 forintért adta az egyik kofa. Kerestük az őszi vargányát is, az erdei finomságot azonban sehol sem lehetett kapni. Az elmúlt hetek időjárása nem kedvezett a gombafaj fejlődésének. A szilvák azonban szépen beértek. A kékeslila gyümölcsöt több helyen is meg lehetett venni. Az egyik kaposvári árus 400 forintért kínálta.

Fehér dióbelet is árultak a piacon. Kovács Zsanett őstermelő helyben törte meg a gyümölcsöt, majd zacskóba tette. Arra viszont már nem volt ideje, hogy összekösse a tasak száját, mert pillanatok alatt elkapkodták. A diót igencsak borsos áron, kilónként 4000 forintért lehetett megvásárolni. Illatos, nagy szemű szőlőből is bőven volt választék. A pölöskei és az ezeréves fehér faját 690 forintért adta az egyik szuloki őstermelő, aki birsalmát és főzni való kukoricát vitt magával a piacra. Előbbi kilójáért 500 forintot, utóbbiért csövenként 120 forintot kért el.

A piac udvarán igazi színkavalkád volt pénteken. Többféle temetői virágot, például árvácskát is lehetett venni. Az árusok tapasztalatai szerint, a vásárlók egyelőre még csak érdeklődnek, az igazi roham majd október 10-e után kezdődik. Tobozokból és szárított virágokból készült díszek is gazdagították a kínálatot. A kézzel készült alkotásokat 650 és 2100 forint között árulták. A friss csipkebogyó is megjelent már a piacon. Az egyik kofa szerint a vitaminban gazdag gyümölcsöt egyelőre csak teaként lehet hasznosítani, mert a dér még nem csípte meg a szemeket.