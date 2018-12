Gombóccal őrzik a hagyományokat és védik a közösséget

András napi gombócot és rétest sütöttek a Szentjakabi Nyugdíjas Egyesület tagjai együtt a környékbeli kisgyermekes anyukákkal az Ökumenikus Segélyszervezet Biztos Kezdet Gyermekházában, a Pécsi utcában.

Az önfeledten eltöltött közös órák és a hagyományőrzés mellett a program célja az volt, hogy a generációk közeledjenek egymáshoz. A sütés-főzés és a kézműves foglalkozások zeneszó mellett folytak, mert a Pécsi Utcai Általános Iskola diákjai citerabemutatóval gazdagították a programot.

A dagasztás a titka a rétesnek, mondta Sánta Ferencné, aki 72 éves lévén sok rétest nyújtott már a családnak, most pedig a nyugdíjas barátnőinek. Gyógytornára érkezett a gyermekházba a négy hónapos kislányával, Maja Mirabellel Horváth Tamás Ferencné, s az András napi programokat is végignézték.

Hátrányos helyzetű családokat gondoznak a gyermekházban. Napi átlag 16, de télen 22 gyermek is megfordul náluk az édesanyákkal együtt, tudtuk meg Bacza Barbara intézményvezetőtől. Három éves korig fejlesztik itt a babákat, de a szülőknek is tanácsokat adnak. András nap alkalmából játszóházat is tartottak.

Főtt a gombóc Hagyomány volt András napon, hogy a lányok és asszonyok gombócokat készítettek. A gombócokban egy-egy cetlit rejtettek el, rajta egy-egy férfi keresztnévvel. Amelyik gombócot választotta a lány, abban találta meg a jövendőbeli párja nevét.

