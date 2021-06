Gondjuk van a hátrányos helyzetű gyerekekre

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jóvoltából egy korábbi 30 négyzetméteres teremből szépen felújított épületbe költözött a kadarkúti Gondviselés Háza Közösségi Tanoda, melyet ünnepélyes keretek között pénteken nyitottak meg. A szakemberek most harminc hátrányos helyzetű fiatalt segítenek.

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

Hófehérre festett falak, modern szürke burkolat és zöld székek. Gondos kezek otthonosan rendezték be a tanodát. Látványos munkát végzett a felújítást végző brigád nemrégiben, a két foglalkoztatón kívül konyha, iroda, vendégváró helyiség és pihenőszoba is helyet kapott a Kossuth utcai épületben.

Kadarkúton 2016-tól nyújtanak segítséget a hátrányos helyzetű gyermekeknek. A szakmai vezetőn és a két mentoron kívül négy pedagógus vesz részt a mindennapi munkában, s kéthetente pszichológus is bekapcsolódik a programba.

Jónás Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület dél-dunántúli régiójának regionális ügyvezetője a pénteki rendezvényen méltatta a kadarkúti szakemberek hozzáállását, közösségépítő munkáját. A csapat hosszú ideje lelkesen, kitartóan dolgozik.

– A fiatalokkal itt szívesen foglalkoznak, és szeretettel látják őket bármikor – hangsúlyozta Jónás Gergely. – Ha tanulási problémájuk van, akkor is, de ha csak egy jó szóra vágynak, akkor is. Ide be lehet jönni, mindig szívesen látják őket vendégül.

Révai Kata Barbara, a kadarkúti tanoda szakmai vezetője kiemelt feladatnak nevezte a felzárkóztatást, s a tanulástámogatást. Elhangzott, hogy az indulás pillanatától kezdve minél több segítségre szoruló gyermeket akartak bevonni a fejlesztőmunkába, pillanatnyilag összesen harminc fiatallal foglalkoznak, akik között van 6 és 25 éves is. Úgy állították össze a programot, hogy az érintettek közvetlen, hatékony segítséget kapjanak. Oktatás, széles körű képzés és közösségi programok: alapvetően erre épül a munka. A tanuláson, a fejlesztésen kívül napi, gyakorlati kérdésekkel is foglalkoznak.

Így a fiatalok olyan tudnivalókat is elsajátítanak a tanodában, amelyeknek később hasznát vehetik a mindennapokban. Így többek közt arra is felkészítik őket, hogy miként lehet elintézni a fontosabb ügyeket egy hivatalban.

– A kollégák egyénileg elkészített feladatlappal készülnek minden foglalkozásra – emelte ki Révai Kata Barbara. – Ami lényeges, hogy a tanulás előtt elegendő idő jut a beszélgetésre is. Szükség van erre, a gyermekek elmondhatják, hogy miként érezték magukat aznap az iskolában, mi történt velük. S ezután indul a fejlesztőmunka.

Somos László plébános áldotta meg az intézményt, s a pénteki megnyitóünnepségen a tanodás gyermekek műsorát tekinthették meg a vendégek.

Játékos programokkal segítenek a lelkes önkéntesek

A tanodában tovább szeretnék folytatni a fejlesztéseket, később játszóteret, valamint egy focipályát akarnak építeni. Hetente 20 órán át van nyitva, s ha a diákok az iskolában befejezik a tanulást, akkor délután kettőtől este hatig lehetnek az intézményben. S ha valaki elmúlt 18 éves, még egészen 25 esztendős koráig járhat a tanodába, így szakiskolások is bekapcsolódhatnak az ott zajló tevékenységbe.

A tanodát három-négy önkéntes is gyakran felkeresi, s a napi munkán, fejlesztéseken kívül játékos programokat, rendezvényeket, illetve sportfoglalkozásokat tartanak az érdeklődőknek. Mindezt a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes mentorprogramja teszi lehetővé.