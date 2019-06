Gondolnának a nyugdíjra, ha lenne miből

Közel 33 milliárd forintot fordít a kormány öngondoskodásra, ekkora ugyanis az az összeg, amelyet adókedvezmény formájában visszaigényelhetnek azok, akik jövőjükre tesznek félre.

Bár az adóügyekért felelős államtitkár közlése szerint jelentősen megnőtt az önkéntes pénztári adókedvezményt igénybe vevők száma, ugyanis 90 ezerrel többen fordítanak kisebb-nagyobb összeget öngondoskodásra, a kaposváriak véleménye megoszlik arról, ki mit engedhet meg magának ezen a téren. Az öngondoskodás azt jelenti, hogy bizonyos összeget havonta félretesz az ember, amivel aztán a majdani nyugdíját egészítheti ki. Somogyban azonban sokan vélik úgy, nem mindenki engedheti meg magának, hogy élete alkonyára is gyűjtsön és még éljen is a havi bevételből.

– Nagyon fontos lenne, hogy félretegyünk, de ilyen fizetések mellett nem lehet erre gondolni – mondta Éva, aki már nyugdíjas. – Nem mindenki engedheti meg magának, azt gondolom, ez a fizetés mértékétől is függ. Szerintem nagyobb fizetések kellenének ahhoz hogy gondolkodjunk a nyugdíjas éveinkről is.

Éva szerint minimum 200 ezer forintos havi nettó bér kellene ahhoz, hogy még a jövőnkre is spórolhassunk. – Ha én aktív koromban félretettem volna, most be tudnám fektetni – bánkódott a kaposvári nyugdíjas. – Mondjuk vehettem volna magamnak egy lakást, amit most kiadhatnék albérletbe, és ez havi jó kiegészítés lenne.

Persze nem csak a bér, hanem a pillanatnyi élethelyzet is meghatározó abban, hogy egy magánnyugdíj számlára, életbiztosításra, vagy nyugdíj előtakarékosságra futja-e a családnak – Mi éppen építkezünk – mondta lapunk kérdésére a kisgyermekével sétáló Bánfi Nikoletta. – Nehéz így félrerakni, most nem is ez a cél. Ráadásul felvettük három gyerekre a CSOK-ot és szeretnénk, ha minél előbb jönnének a testvérek is.

Azt mondta, most a gyermeke és születendő gyermekei jövőjébe fektetnek éppen. Ha teljes lesz a család létszáma és a ház is elkészül, akkor gondolkodnak majd arról, hogy félretegyenek idős éveikre. – Addig azonban erre nincs mód, főleg GYED mellett, tette hozzá a fiatal édesanya.

Azért persze vannak, akik nem bízzák a véletlenre és mihamarabb elkezdik eltenni a nyugdíjra valót. – Nekem van magánnyugdíjpénztáram – tudtuk meg Máténé Péter Erikától. – Szerintem nagyon fontos, hogy gondoskodjunk saját magunkról.

S olyanok is akadnak, akik az öngondoskodás fontosságával egyetértenek, ám nem bíznak a pénztárakban és inkább maguk oldják meg a spórolást. – Nem tehetünk mást, minthogy már előre gondolunk a jövőnkre – mondta Szilvia, aki igencsak borúsnak látja a jövőt. – Nem vagyok benne biztos, hogy azok, akik most aktívak, kapnak majd egyáltalán nyugdíjat. Ezért szerintem is kell félretenni, én is így teszek, méghozzá saját magam. Igaz, így a kamatoktól és az adókedvezménytől is elesik az ember.