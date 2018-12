Göröngyös az út a balatoni nyaralótól a lakóházig

Folyamatos az igény arra, hogy a Balaton-parti nyaralókat lakóházzá minősítsék. Van aki ténylegesen be akar költözni az ingatlanba, de sokan anyagai megfontolás miatt szeretnék az épületek rendeltetését megváltoztatni.

– Több oka is lehet annak, hogy valaki lakóházat szeretne csinálni a nyaralójából, sok nyugdíjas van például aki a Balatonra akar költözni – mondta Horváth Gábor, balatonfenyvesi műszaki főtanácsos. – Az is előfordul, hogy valaki a kedvezőbb hitel, vagy a CSOK miatt indítja el a folyamatot, vagy a lakáskassza megtakarítását szeretné az üdülőjére költeni. Az adózás is kedvezőbb a lakóingatlanoknál.

A helyi polgármesteri hivatalnál az építéshatósági osztályon lehet kérelmezni az átminősítést, és ha a helyi építési szabályzatnak megfelelnek a ház paraméterei, akkor gyorsan megy az ügyintézés. Horváth Gábor szerint fontos, hogy a nyaraló, amit lakóházzá szeretnének minősíteni megfeleljen a hőtechnikai előírásoknak, legyen kéménye, fűtése, megfelelően legyen szigetelve, de további feltételeket is teljesíteni kell.

– Ha valaki lakóházként szeretné használni a nyaralóját elsőként azt kell megnéznie, üdülőterületen áll-e a ház – emelte ki Horváth Gábor. – Ha igen, akkor kérelmet kell beadni. Azok a nyaralók azonban, amelyek a partvonaltól egy bizonyos távolságon belül épültek, az úgynevezett rehabilitációs határon belül azokat egyáltalán nem lehet átminősíttetni.

Siófokon is minden évben adnak be rendeltetésváltoztatási kérelmeket, de ezeknek a száma nem túl magas tudtuk meg Molnár Árpád, siófoki főépítésztől. – Nem mindig egyszerű az átminősítés, mert a kis nyaralók sokszor nem felelnek meg a lakóingatlanokkal szemben támasztott követelményeknek – mondta Molnár Árpád. – A régi nyaralókat pedig általában nagyon nehéz lakóházzá nyilvánítani. Bővíteni kellene őket, mert picik az épületek, de a telkek is kicsik, és nincs elég hely az átépítéshez.

Kocsis György, a Marcali építési hatósági ügyintézője elmondása szerint évente 10-20 nyaralóra érkezik kérelem Balatonmáriafürdőről. – A 80 százaléka ezeknek az igényeknek zöld utat kap – tájékoztatott Kocsis György.

Siófokon lakóingatlanokat építenek

– Siófokon most az a jellemző, hogy nem üdülőt, hanem már eleve lakóingatlant építenek az alacsonyabb áfa miatt – mondta a siófoki főépítész. – A településen elég nagy a keveredés alig van olyan terület, ahol ne lenne üdülőövezetben lakóház és viszont.

A főépítész szerint vannak olyan területek Siófokon ahol nem szerencsés, hogy szinte csak lakóépületek vannak. Például az ezüstparti szakasz gyakorlatilag lakóteleppé vált, közvetlenül a parton nem nyaralók és szállodák, hanem társasházak vannak. Ezek az épületek teljesen megváltoztatták a település jellegét a Balaton felől.

