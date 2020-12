Nagyszabású beruházás előtt áll Balatonvilágos

Sokan vészharangot kongattak, amikor kiderült, nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította a kormány a balatonvilágosi Club Aliga fejlesztését.

A civilek egy csoportját tömörítő fürdőegyesület attól tartott, hogy az egykori pártüdülő megint a kiváltságosok pihenőhelyévé válik. Lapunk megkereste a beruházó vállalat képviselőjét és a település polgármesterét. A nyilatkozatokból úgy tűnik, alaptalanok a félelmek. A Pro-Mot Hungária grandiózus településfejlesztési programjának mindenki a haszonélvezője lehet.

Megállt az idő a balatonaligai magaspart árnyékában. Az épületek a múlt rendszert idézik, a park zabolázatalanul burjánzó bokroktól, cserjéktől szenved. A Balaton talán legértékesebb partszakaszának fenntartása vagyonokba kerül, nem beszélve a fejlesztéséről. A helyiek már megszokták a hepehupás talajt, és tudják a levezető úton hova esnek a kátyúk. De mindenki tudja, nincs ez így jól. A befektető neve megmaradt, de a szándék változott.

A Pro-Mot Hungária nemrégiben tulajdonost váltott, a terület új vagyonkezelője úgy tűnik, nem csak hangzatos ígéreteket, és mesés látványterveket prezentál szándék és tőke nélkül, hanem meg is valósítja a balatoni régió egyik legnagyobb fejlesztését. A beruházó cég ügyvezetője, Budvári Róbert szerint az 50 hektáros terület fejlesztése nem kizárólag turisztikai attrakciót teremt, hiszen egy új településrész születik, amely nem csak a szezon 4 hónapjában pezseg majd.

Megújulva adjuk vissza Aligát a magyar embereknek! – kezdte a beszélgetést a cég első embere, aki egy éve montírozza a terület kihasználtságát, látogatottságát, és ki nem aknázott potenciálját. – A településfejlesztés azt jelenti, hogy integráljuk a partszakaszt a településhez. Természetesen a szállóvendégek is megfelelő körülmények között pihenhetnek majd, de ez csak egy az attrakciók hosszú sorában. A kikötőt is bővíteni, és fejleszteni kívánjuk, hiszen idővel szeretnénk bekapcsolni a települést a balatoni menetrend szerinti hajózási útvonalba. – fejtette ki Budvári, aki szerint a szabadtéri sport, a kereskedelem, és a fizetővendéglátás fejlesztését együtt kell kezelni a területen.

Ahogy a strand rehabilitációját is, amely kedvezményesen a jövőben is elérhető lesz az itt élők, és a nyaralótulajdonosok számára egyaránt. Mint azt megtudtuk, a település önkormányzatával megkezdődött a közös munka annak érdekében, hogy a létrejövő településrész maximálisan szolgálja az ott élők érdekeit is.

Az itt élők érthető módon tartanak attól, hogy a Club Aliga csak egy szűk réteg számára lesz majd elérhető. Az előzetes tárgyalások alapján úgy vélem, hogy alaptalan az aggodalom, hiszen a beruházó elemi érdeke, hogy mindenki számára elérhetőek legyenek a létrehozott elemek -nyilatkozta Takács Károly, Balatonvilágos polgármestere, aki szerint a tervezett beruházásnak már egy évtizede meg kellett volna valósulnia, hogy az növelje a település adóbevételeit, és olyan munkahelyek jöjjenek létre, amelyek nem csak szezonálisan adnak megélhetést az itt élő családoknak.

Takács Károly szerint a strand partszakaszának elérhetősége a legfontosabb szempont, de akad ezen kívül is jónéhány szempont, amelynek fontos a településnek. Jelenleg a tervezőké a főszerep, de hamarosan megkezdődnek a munkálatok is. A fejlesztők szeretnék, ha a kivitelezés időtartama alatt folyamatosan, a lehetőségekhez képest zavartalanul pihenjenek a strandra látogatók.