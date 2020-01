Guláglakó rabok üzeneteire épül fel az új Kiscsiky

Júniusra tervezik a Kiscsikynek nevezett nyári színház és vásárcsarnok átadását Imremajorban. A Balaton-Nagyberek zöld kapujában lévő kistelepülés turisztikai vonzereje ma egyre nagyobb. Az ötvenes években még nem volt ilyen vonzó, itt volt ugyanis a 401-es gulág, egykori lakói üzeneteit most fedte fel az építkezés.

Csaknem hatvanszázalékos készültségi állapotban van a „Kiscsiky”.

– A júniusra tervezett átadás időpontját szeretnénk tartani – mondta Antics László, a Majorka Alapítvány alapítója. – A megszokott piac mellett tovább színesítenénk a nyarat az imremajori programokkal és ehhez kellenek az új épületek, a nyári színház és a vásárcsarnok. A felújításnak különleges színezetet adott az a pillanat, amikor az ötvenes években büntetésüket itt töltő gulágrabok üzenetét megtaláltuk.

A színházépület födémtartó betonelemeit egy néhány centis száraz agyagréteg borította. Ezt letisztították, és így találták meg azokat a rajzokat, amelyeket az egykori építkezők karcoltak a betonba. – Sokat sejtető, mesélő rajzok ezek, amelyek üzennek az utókornak az itteni életről – mondta Antics László. A betonba rajzolt mozdony olyan részletgazdag, hogy a szakavatottak még a típusát is meg tudják mondani: ez egy 424-es mozdony.

A Majorka Alapítvány képviselője szerint egy itt raboskodó mozdonyvezető rajzolhatta, a guláglakó rabok legszívesebben vonatra ültek volna, hogy innen elmeneküljenek. A rajzok az éhséget is megörökítették: nagy tál étel, egy hatalmas sült csirke és evőeszközök rajzolatával, illetve néhány pohár ábrázolása utal arra, hogy az itt kényszermunkára kötelezettek mire vágytak.

– Az alkotások mellett dátumokat is találtunk, amelyek 1951–1953 közöttiek. Van, ahol az alkotó is feltüntette nevét – mondta Antics László, aki mementót szeretne állítani az egykor itt dolgozóknak. A régi tárgyak számára kialakítanak majd egy sarkot, ahol ezeket a betonrajzokat is megtekinthetik a látogatók Vörös Géza óriási festményével együtt, amit szintén restaurálnak majd.

Állóhelyek a nyári színházban

Az imremajori nyári színház épülete az elképzelések szerint júniusra készülhet el. Az építkezést eddig nem hátráltatta semmi. A létesítményt mihamarabb használni is szeretnék, ez azonban jelenleg még nehézségekbe ütközik, mivel székek egyelőre nincsenek a kis színházhoz. Ezért újabb pályázatra készül az alapítvány. Antics László a Somogyi Hírlapnak azt mondta: ehhez éppen a legjobbkor érkezik számukra a napokban meghirdetett Falufejlesztési Program, amelyet kiterjesztettek civil szervezetekre is. Ha sikerrel jár az imremajoriak pályázata, akkor eszközökre és programokra költhetik majd a remélt támogatást.