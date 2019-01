Gyakran saját otthonukban éri az időseket a fagyhalál

2014 óta újra évről évre emelkedik a kihűléses halálesetek száma a KSH adataira hivatkozva. A Magyar Szociális Fórum szerint tavaly szeptembertől január elejéig 59-e fagytak meg, több mint kétharmadukat saját otthonában vagy a kórházban érte a halál.

– Jó napot Gyula bácsi! Merre van? – kereste gondozottját az udvaron Hajnalka.

– Mondtam, hogy várjon meg felvágom én a fát – jegyezte meg a szociális gondozó, miközben kivette a baltát az idős ember kezéből.

Zsákba rakta a száraz tűzifát, majd indult is a házba, ahol mindössze egy szobát fűt tulajdonosa.

– Rendszeresen jön hozzám. Befűt, segít kintről vizet behordani, kiváltja a gyógyszereim, bevásárol, fizeti a csekkjeimet, nagyon sokat segít – mondta el Böjtös Gyula. A 77 éves férfi egyedül él, nincs közvetlen hozzátartozója, csak néha egy unokaöccse szokta meglátogatni. Néha régi ügyfelei is betérnek hozzá, évtizedeken keresztül szabóként dolgozott. Egy-egy nadrág, cipő most is kerül hozzá javításra.

– Naponta 10–12 helyre megyek, főként egyedülálló idősekhez. Van fürdetős, pelenkázós gondozottam is, aki ágyban fekvő – tette hozzá Király Lászlóné. A szociális gondozó 15 éve végzi munkáját.

– Sokuk mögött nincs család, vagy ha van is nem tudnak dolgozni. Egyszer későn mentem, rosszullét miatt rá kellett törnünk az idősre az ajtót. Megráztak a történtek, de összeszedtem magam és azóta is csinálom, mert szükségük van ránk – jegyezte meg meghatottan Hajnalka.

Kaposmérőben működő szociális központ 14 településen látogatja rendszeresen az időseket, hátrányos helyzetű családokat, egyedülállókat. Prukner Gábor, a település polgármestere elmondta: a rendszeres látogatás mellett, a falubusszal segítik a környékbeliek utaztatását, valamint évek óta saját forrásból is vesznek tüzelőanyagot a rászorulóknak.

„Plusz tíz fok is elég a kihűléshez”

– 2014 óta folyamatosan emelkedett a fagyhalálok száma, a KSH adatai szerint 684 érintettek – mondta el Simó Endre. A Magyar Szociális Fórum alapító szervezője hozzátette: a rendszerváltás óta 8500-an szenvedtek kihűléses halált.

– Legfőbb probléma a kilakoltatások, ezeket meg kellene szüntetni, ha valaki jogszerűen birtokolja otthonát és önhibáján kívül nem tud fizetni. Szociális lakásokat is kellene építeni, most csak tűzoltó munkát végeznek a hatóságok – jegyezte meg Simó Endre. Úgy vélte: az alaptörvényben rögzíteni kellene a lakhatáshoz való jogot. Hiányolja a szociális rehabilitációt is, hogy a társadalom perifériájára kerültek visszatérhessenek az aktív életbe.

– 59 ember halt meg szeptembertől január másodikáig Magyarországon, 41-en közülük saját otthonukba, kórházban hunytak el – mondta el Simó Endre. A Magyar Szociális Fórum hozzátette: a rászorulók fele jut tűzifához, sok esetben nem tudják felvágatni fizikai állapotuk miatt és a tüzelő mennyisége sem tart ki tél végéig.

– Nem kell ahhoz mínuszra gondolni, hogy valaki megfagyjon, elég plusz tíz fok, hogy egy beteg, idős szervezet néhány óra alatt kihűljön – jegyezte meg Simó Endre. Összegezte: a fagyhalál elsődleges oka a szegénység és a megfelelő lakhatás hiánya, a kihűléses halálesetek 60 százaléka történik fedett helyen, lakásban, családi házban.

