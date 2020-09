Gyémántot is rejtett már a magyar tenger a kincsvadászoknak

Pénzérmék, gyűrűk, nyakláncok. Egy átlagos napon többnyire ezeket az ajándékokat rejti a Balaton a kincsvadászoknak. Ha ritkábban is, de található itt nagyobb érték is. Már nemcsak a magyar, hanem külföldi keresgélők is órákat töltenek a leglátogatottabb strandok vizében.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Nyár végén korábban megy le a nap, s a Balaton vize egy hét alatt már jelentősen lehűlt a hűvös hajnaloknak köszönhetően. Ez a tény azonban nem zavarja a kincsvadászokat: eljött a nyár végi betakarítás ideje. Amit a felelőtlen fürdőzők elhagytak a vízben, most érdemes összeszedniük. A balatonfenyvesi nagystrand vizében neoprén ruhában egy fiatal férfi járkált fülhallgatóval a fején. Kezében fémdetektor, a vállán egy pózna végén speciális medermerő lapát. A lapátot a detektor csipogása hallatán belemeríti az iszapba. Néhány méterre tőle egy idősebb úr sétál a derékig érő vízben hasonló felszerelésben a nyár végére maradt néhány strandoló között. A két férfi meg sem várta, hogy a fürdőzők távozzanak, még a napsütésben munkához láttak. A nyáron szinte az egész déli partot átfésülték a szerkezetekkel. Az ötvenkilenc éves Johann von Bergh Hollandiából érkezett. Tizenhatodik éve tölti a nyarat családjával balatonszentgyörgyi házukban. Hazájában kőművesként dolgozik, de hobbijára mindig jut idő: immáron húsz éve kincsvadász. A szenvedélyét fia is örökölte. Nyaranta a Balaton déli partját pásztázzák fémkeresőikkel. Az északi részt nem kedvelik, mert a víz túl mély a kincsvadászathoz.

– Naponta akár két aranytárgyat is találok – mondta Johann von Bergh. – Ma csupán egy ezüstgyűrű és néhány pénzérme a zsákmány – mutatta. – Ha valaki szól, hogy övé a talált ékszer, akkor természetesen visszaadjuk neki – mondta a holland kőművesmester. – A jegygyűrűről mindjárt látom, hogy passzol-e az illető ujjára. – Előfordult, hogy nagy értékű gyémántgyűrűt mertünk ki az iszapból. Tetszett a feleségemnek, így neki ajándékoztam – mondta Johann. – Rengeteg szemüveg, óra, nyaklánc van az iszapban – tette hozzá. – Egyszer még 1700 eurót is találtunk a vízben. – Ha olyan tárgyakat találunk, amelyek régiségnek számítanak, azokat elvisszük a múzeumnak, ahol örülünk, ha egy köszönömöt kapunk cserébe – kapcsolódott be a beszélgetésbe a huszonhat éves Angelo von Bergh. Kétszer bombát is talált a két holland kincskereső. Keszthelyen van a legtöbb belőlük – állítják. Magyarok is járják esténként a tavat – Sok magyar kincsvadásszal találkozunk, akik este, amikor a strandolók hazamennek, jönnek a keresőikkel. Itt, Balatonfenyvesen napnyugtakor öten is lámpával a fejükön járják a nagystrand vizét – mondta az apa, aki Hollandiában és Németországban is keresgél, ha teheti. Ott gyakrabban talál római kori pénzérméket és egyéb történelmi leleteket. Ha valaki fémdetektorral szeretne kutatni, először is engedélyt kell szereznie. A kulturális örökség védelméről szóló törvény és kormányrendelet szabályozza a fémkereső műszer használatának feltételeit, illetve az engedélyezés folyamatát. Az engedélyezés megyeszékhelyi, Somogy megyében például a Kaposvári Járási Hivatal hatáskörébe tartozik.