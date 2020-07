A gyenge szelet is próbálták kihasználni a Kékszalag versenyzői

Az időjárás-előrejelzésnek megfelelően igen gyenge szélben rajtolt el az 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj mezőnye.

A koronavírus-járvány miatt hatalmas készülődés és a szervezők áldozatos, fáradságos munkája előzte meg azt, hogy ebben az évben sem maradt el a Kékszalag Nagydíj, valamint a Kékpántlika Nagydíj, melyet egy nappal korábban rendeztek. Utóbbi versenyt az ifjúsági sportolók részére írta ki a szervezőbizottság, immáron tizenharmadik alkalommal. A fiataloknál a Rácz Mihály-Dobos Gergely (PRO SE) szerezte meg az abszolút első helyet, míg a legeredményesebb leány egység a Litkey Janka-Érdi Hanna (BYC) duó volt.

Már a szerdai előverseny is impozáns látványt nyújtott a balatonfüredi kikötőben, de a csütörtök reggel rajtoló 52. Kékszalag Nagydíj mezőnye ezt is felülmúlta. Európa leghosszabb tókerülő versenyére ebben az ében 535 hajó nevezett, amely, ha kevéssel is, de elmaradt a tavalyi 561-hez képest, még úgy is, hogy a koronavírus-járvány miatt már ki voltak éhezve a versenyzésre a hajósok.

A mezőny pontban kilenc órakor, igen gyenge szélben indult el a Balatonfüredről. A rajtot a Nanushka BMW Wallis kapta el a legjobban. Egyrészt azért, mert kockázatot vállalva, a többieknél nagyobb felületű orrvitorlát választott, másrészt a rajt előtt remekül helyezkedett. A többi nagy katamarán természetesen szorosan Váradi Szabó János és legénysége mögött hajózott. Azt, hogy kockázat nélkül nincs siker és jó szereplés más esélyes hajók is vallották. A korábbi győztes Raiffeisen Opel Fifty-fifty szinte a legtovább maradt kint az északi part közelében, kockáztatva azt, hogy esetleg hínármezőbe kerül, de így kevesebb fordulóval maradt az élmezőnyben. A tavalyi címvédő, a Racing Django a rajt után – a nagy katamaránok közül egyedüliként – nem észak felé, hanem a déli part felé indult el. Tiszta szélben vitorlázva jó helyen ért egy forduló után vissza a mezőnybe. Ami egyébként igen tömör volt még ekkor, hiszen a déli oldalon rajtoló leggyorsabb egytestűek szorosan együtt voltak a katamaránokkal.

VIDEÓ – a mezőny kenesei fordulójának összefoglalója

Kicsivel több, mint két óra után érte el a mezőny eleje a balatonkenesei fordulót. Ekkor a Kékszalagot eddig tizenhárom alkalommal megnyerő Litkey Farkas kormányozta PreVital vezetett, de csak 47 másodperc lemaradással követte őket az RSM2 nevű katamarán, míg a Racing Django negyedikként ért Kenesére. A siófoki pályajelnél már a Vándor Róbert irányította RSM2 vezetett, míg Litkeyék visszaszorultak a harmadik helyre. A jól kezdő Nanushka BMW Wallis a hatodik, míg a verseny időrekordját tartó Opel Fifty-Fifty a hetedik helyen érte el a jelet. Siófok és Tihany között azonban sokan megrekedtek a szélcsend miatt, sok hajó csak állt a vízen.

VIDEÓ – az élmezőny a Balaton nyugati medencéjében

A keleti medencéből elsőként az RSM2 ért át a tihanyi szoroson keresztül a nyugati medencébe. Az egytestű hajók közül ezt a Principessa tette meg, s elindult a katamaránok után. Európa legnagyobb tókerülő versenyének élbolya, amely öt hajót jelentett cikkünk megjelenésével egy időben érkezett a keszthelyi fordulóhoz, a rajt után közel tíz óra elteltével.

A részletes végeredményekkel frissítjük majd cikkünket. Az eddigi eredmények itt megtekinthetők.