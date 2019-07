Gyereksereg és Bodrogi Gyula várta Süsüt a Balaton partján

Hatalmas ováció fogadta Balatonszárszón Süsüt, a sárkányt. A mesefigura egy sárkányhajóval érkezett a Balaton partjára, ahol több száz felnőtt és gyerek fogadta, ezzel pedig elkezdődött a kilencedik Balatonszárszói Sárkányfesztivál.

A korábbi évekhez hasonlóan ismét megtelt kisgyerekes családokkal Balatonszárszó. Az érdeklődők egytől egyig Süsüre, a sárkányra voltak kíváncsiak. – Boldogan várták a gyerekek – mondta Dorogi Sándor, Balatonszárszó polgármestere. – Integettek, kiabáltak a sárkánynak, aki dobpergésre érkezett meg településünkre. Az óriási tömegből kilépett Bodrogi Gyula színész, aki Süsü hangját kölcsönzi a mesében, megragadta a sárkány karját és boldogan magához ölelte. Az idei évnek ez az egyik különlegessége, hogy most nem Csukás István, hanem Bodrogi Gyula fogadta a sárkányt. Sajnos Csukás István nem tudott eljönni, mert jelenleg is dolgozik a mese folytatásán és azt mondta, hogy csak otthon tud alkotni, mert ha eljön Balatonszárszóra, akkor sétálgat és sokan keresik fel, ami zavarja a munkában.

– Még mindig rengetegen rajonganak Süsüért – folytatta Dorogi Sándor. – A Balaton partjáról a tömeg felvonult a zenepavilonhoz és közösen énekelte mindenki a jól ismert Süsü dalt, Bodrogi Gyula pedig a szóló részt. Nagyon jó volt látni és hallani, hogy ennyien szeretik még mindig ezt a mesét. A színész is kiemelte, hogy mennyire boldog azért, hogy a gyerekek és a felnőttek még negyven év után is ennyire kedvelik a mesét. Miután mindenki felért a Zenepavilonhoz ott meghallgathatta a Fabula együttes koncertjét, akik Csukás István megzenésített verseit adták elő, majd elkezdődött a Csukás színházban a Süsü színdarab. Az előadás mint minden évben telt házas volt, még pótszékeket is raktak be a szervezők. Viszont akkora volt az érdeklődés idén, hogy este hét órakor meg kellett ismételni a darabot.

– Nekünk ez a fesztivál jelenti a mindent – hangsúlyozta Dorogi Sándor. – A keszthelyi Balaton Múzeum őriz egy plakátot 1920-ból, amin az áll, hogy; Szárszó a legideálisabb fürdőhely a családok és a gyerekek számára. Ehhez tartjuk is magunkat és minden megteszünk azért, hogy minél több gyerek és család látogasson el hozzánk. A sárkányfesztivál idején egyébként nem lehet szállás találni a településen – tette hozzá a polgármester.

Színházi élmény minden nap

Tíz napon keresztül színes programok várják az érdeklődőket a Balatonszárszói Sárkányfesztiválon. A szervezők mindennap várják a legkisebbeket a gyerekszínházba, de a felnőttek is számos kikapcsolódási lehetőség közül választhatnak. Fellép majd a Budapest Bár és a 100 Folk Celsius, de stand up kabaré előadás is szórakoztatja a résztvevőket. A legtöbb előadás a Csukás Színházban és a Zenepavilonban lesz, de szabadtéri programok is várják az érdeklődőket.