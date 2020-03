Gyérítik a kárókatonákat, mert nagy károkat okoznak a halállományban

Gyérítik a kárókatonákat a Balatonon és a környező halastavaknál. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halőrei Tihanyban és Alsóörsön lövik a napokban a madarakat.

Gyérítik a kárókatonákat a Balatonon és a környező halastavaknál. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halőrei Tihanyban és Alsóörsön lövik a napokban a madarakat. – Tavaly több mint ezer madarat ejtettünk el az irmapusztai, a buzsáki, az öreglaki és a varászlói halastavainkon – mondta el Fodor Ferenc, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. haltermelési igazgatója. – Egész évre van engedélyünk a tavakon a gyérítésre, a Balatonon pedig március végéig.

Eleinte Alsóörsön szerették volna ritkítani a madarakat, de azok Tihany felé vették az irányt. – Eddig 24 madarat tudtunk elejteni, de tervezzük, hogy a hónap végéig, amíg engedélyünk van, folytatjuk a gyérítést – jegyezte meg Fodor Ferenc. – Hazánkban egy stabil kárókatona populáció él és a téli időszakban a skandináv országokból is érkezik számos madár. – Egy madár akár 70 deka halat is el tud fogyasztani, kedveli a gardát, süllőt, balint és a keszeget – sorolta Fodor Ferenc. – Kárt okoz azzal is, hogy sokszor megsebesítik a halakat. Az éjszakázó helyükön a hófehér, erősen maró hatású ürülékük elpusztítja a fákat és növényeket is.

Óvatos madarak

A Távol-Keleten a kárókatonákat halászati eszközként használják úgy, hogy gyűrű kerül a nyakukra, így nem tudják a megfogott halat lenyelni. Magyarországon a nagy kárókatonát lehet gyéríteni, a kis kárókatona azonban védettséget élvez. A gyérítés nem könnyű, mert nagyon óvatos madarak. – A kormoránt nehéz becserkészni, nagyon jó a látása, intelligens és tanulékony madár – tette hozzá a halászati szakember.