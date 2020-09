Gyermekmaszkok is készülnek az egyedülálló somogyi üzemben

Napi harmincezer orvosi száj­maszk készül egy szőlőskislaki üzemben. A vállalat Somogyban egyedülálló módon készíti a védőeszközöket, két héten belül gyerekmaszkok is elkészülnek náluk ötféle színben.

Háromrétegű anyag érkezik egy gépsorra, amely miután összefűzi a szövetet, drótot adagol hozzá. A hosszhegesztés után vasalás és redőzés következik, a kereszthegesztést követően méretre vágják az anyagot és rákerülnek a fülek. Megállás nélkül dolgozik az orvosi szájmaszk gyártó berendezés augusztus óta egy szőlőskislaki üzemben.

Hét helyi dolgozó steril ruhában rendszerezi, csomagolja a védőeszközöket. Az üzemben egy szűrőrendszert is kiépítettek, így pormentes lett a helyiség. Naponta két műszakban 30 ezer darabot gyártanak.

– Bevételünk 30 százalékkal csökkent a járvány első időszakában, akkor döntöttük el, hogy a mosógél és flakongyártás mellett elkezdünk szájmaszkokkal foglalkozni – mondta el Szegedi Zsolt, a Tószeg Kft. termelési igazgatója. Az alapanyagokat Kínából importálják, amelyek szűrői is bevizsgáltak, nem okoznak allergiát. Egy-két héten belül a gyerekmaszkok is elkészülnek Kislakon, ötféle színben gyártanak.

– Mivel hatéves kor felett kötelező a szájmaszk, ezért döntöttünk úgy, hogy készítsünk a gyerekeknek is védőeszközt, a felnőtteknek valók sokszor nagynak bizonyulnak nekik – jegyezte meg. Kilenc hónap után megkapták az engedélyt felületfertőtlenítő szerek gyártására is. – Egy lengyel akkreditált laborban vizsgáltattuk be, hogy a készítmény az összes burkos vírust, mint például a koronavírust, rotavírust elpusztítja.

Segítenek, ezrével adták ajándékba

Több ezer maszkot ajándékoztak a közelmúltban a környékbeli önkormányzatoknak és egészségügyi szervezeteknek. – Kétezer maszkot adtunk a balatonboglári önkormányzatnak, majd a fonyódi önkormányzatnak és szerdán a lelleiek kapták meg – sorolta Szegedi Zsolt. Hozzátette: a Dél-Balatoni Mentő Alapítvány szintén kétezer darabot kapott és a Segítő kezek Alapítványnak is juttattak ezer védőeszközt. – Az a célunk, hogy minőségi szájmaszkokkal segítsük a lakosság védekezését, a védőeszközök gyártása pedig egy plusz láb számunkra, amely révén minden dolgozónkat meg tudtuk tartani, nem kellett elbocsájtani senkit sem – emelte ki az igazgató.