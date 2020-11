Gyertyát gyújtottak a kaposváriak emlékéért

A hagyományokhoz híven idén is gyertyát gyújtottak minden elhunyt kaposvári emlékéért a Keleti és a Nyugati temetőben. Előbbi sírkertnél, a Mária-szobornál, Szita Károly, Kaposvár polgármestere emlékezett meg a halottakról, de sokan mások is megálltak, hogy egy-egy percre elcsendesedjenek. Az emlékezés idején megkongatták a lélekharangot, majd közösen imádkoztak is.

A mindenszentek napi megemlékezés kaposvári programjai ezután a Hősök templomában folytatódott, ahol Vajda Gábor celebrált szentmisét. A plébános kiemelte, a szentek képmásaiban az egyház azokat mutatja fel számunkra, akik Jézus Krisztus jelenlétében élték ezt a földi életet, és az ő életük követésére buzdít. Vajda Gábor hozzátette, Krisztus sokféleképpen jelen van számunkra, és ha ezt a jelenlétet komolyan vesszük, vele együttműködünk, akkor mi is a szentek társaságába juthatunk. A szentmise végén az elhunytakért is imádkoztak, majd este hét órakor a Mindszenty téren, a Hősök emlékművénél folytatódott a megemlékezés.