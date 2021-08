Gyógyszeripari szakemberekből sem lesz hiány Kaposváron

Tovább bővíti széles képzési palettáját a Kaposvári Szakképzési Centrum. A vendéglátás, kereskedelem és műszaki területek mellett már gyógyszergyártást is oktatnak a somogyi megyeszékhelyen.

A 2021–2022-es tanévtől már gyógyszerkészítmény-gyártókat is oktatnak a Kaposvári Szakképzési Centrumnál, ahol tíz tanintézményben összesen 46 szakmában hirdettek képzéseket.

Gyógyszeripari készítmények hatóanyag-tartalmának vizsgálata, bevezetés a méréstechnikába és folyamatirányítási rendszerek: a diákok szeptembertől a gyógyszergyártási gyakorlatok során ezzel is foglalkoznak. A Kaposvári Szakképzési Centrum tájékoztatása szerint munkaerőpiaci kereslet van a gyógyszerkészítmény-gyártók iránt, ezért szervezték meg az új képzést. A Lamping József technikum biztosít helyszínt a szeptembertől induló kétéves programnak, s az egyik kaposvári vállalkozásnál zajlik majd a gyakorlat. Azok jelentkezhetnek, akiknek érettségijük vagy egy szakmájuk van.

– Ebben a formában a gépi és CNC-forgácsoló képzés is újdonság – közölték egy másik lehetőség kapcsán. – A jelentkezők a számítógép-vezérlésű forgácsológépek kezelését éppúgy elsajátítják, mint a hagyományos berendezések működtetését.

A barcsi Dráva-völgye középiskolában idén második alkalommal hirdetik meg az erdésztechnikus képzést, s a tabi mezőgazdasági gépész oktatás nem csak a helyben élők érdeklődését keltheti fel, a környező megyékből is várnak érdeklődőket. A KSZC szeptemberre hirdetett felnőttek szakmai oktatása öt somogyi városban – Kaposváron, Barcson, Tabon, Nagyatádon, Kadarkúton – tíz intézményben zajlik. Összesen 18 ágazatban, 46 szakmában szervezték meg a képzéseket – többek közt ács, általános ápoló, divatszabó, hegesztő, cukrász, fodrász, magasépítő technikus, szigetelő szakma is tanulható –, s az oktatások ingyenesek. Azt is közölték, hogy rövidített, intenzív oktatásokat is tartanak. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben akár egy, illetve másfél év alatt is szakmát szerezhetnek a diákok.

Jól keresnek a burkolók, a festők

Vendéglátás, gépészet, építőipar: Somogyban pillanatnyilag a legnépszerűbb területek között jegyzik ezeket a szakmákat. Thury-Nagy Diána, a SKIK HR-klubjának tagja szerint nagy jelentősége van, hogy a helyi munkaerőpiaci igényekre az oktatás rugalmas, gyors képzéssel reagál. Semperger János, az Iposz kaposvári elnöke hangsúlyozta, egyre nagyobb igény van a felkészült vállalkozókra.

– Jól kereshetnek a burkolók, a kőművesek, s azok, akik a homlokzat szigetelésre szakosodtak. – Lényegesnek tartom, hogy a fiatalok kizárólag olyan szakmát válasszanak, ami valóban érdekli őket – húzta alá az elnök.