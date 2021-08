Gyökereket és szárnyakat kell adni valamennyi kisgyereknek

A sérült gyerekeknek gyökereket kell adni, majd szárnyakat, hogy kibontakoztathassák képességeiket Táskai Erzsébet hitvallása szerint. Nyolc éve a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-helyettese, a közelmúltban munkáját Németh László-díjjal ismerték el. Egy aprócska somogyi faluból, Bodrogról indult, a család első diplomásaként vágott neki hivatásának.

– Hosszú utat járt be, míg vezető lehetett. Mi késztette arra, hogy gyógypedagógus legyen?

– Édesanyám dajkaként dolgozott, így sok gyermek között nőttem fel. Mindig is közösségi ember voltam, az általános iskolában és a gimnáziumban is. A középiskolás éveim alatt kerültem kapcsolatba egy hallássérült és egy értelmi fogyatékos fiatallal, az ő hatásukra lettem gyógy­pedagógus. Kortárs segítőként próbáltam mind jobban megismerni és segíteni őket, megkönnyíteni mindennapjaikat.

– A gyógypedagógia iránti szeretete a főiskolai tanulmányok alatt még erősebb lett.

– A főiskola utolsó évében abban az osztopáni iskolában dolgoztam képesítés nélküli nevelőként, ahol egykor én is tanultam. Nagyon meghatározó élmény volt, amikor volt tanáraim munkatársa lehettem. Sok tapasztalatot szereztem az általános pedagógiáról, de olyan iskolában szerettem volna dolgozni, ahol sérült gyerekekkel foglalkozhatok.1987-től a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ elődjében, az akkori kisegítő iskolában kezdtem napközis nevelőként, majd osztályfőnökként és a főiskolai hallgatók gyakorlatvezetőjeként, munkaközösség-vezetőként szereztem gyógypedagógiai tapasztalatot. 2000-ben lettem az iskola igazgató-helyettese. A vezetői munkában nagyon sokat tanultam Benczéné Csorba Margittól, akkori vezetőmtől, szemléletet, tapasztalatot, céltudatosságot. Pedagógusként, vezetőként és emberként is nagyon sokat köszönhetek neki.

– A Bárczi Gusztáv Módszertani Központban több olyan tanítványa volt, akikkel a mai napig tartja a kapcsolatot. Miért tartja ezt fontosnak?

– Egy Goethe-idézet kísérte végig az egész pályafutásomat. „Két dolog van, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” Nagyon erősen kötődőm szülőfalumhoz, Bodroghoz, ahol édesanyám jelenleg is él. Ide kötnek gyökereim. A gyerekek esetében is fontosak ezek a gyökerek. Gyógypedagógusként azt tartottam legfontosabb feladatomnak, hogy olyan környezetet teremtsek, ahol ezek a gyökerek megerősödnek és közben a fejlesztésekkel, tehetséggondozással, az iskola nyújtotta lehetőségekkel tanítványaim szárnyakat kapjanak. Egykori értelmi sérült tanítványom állami gondozásból jött, sok nehézséggel kellett megküzdenie. Ma már felnőtt férfi, gyakran beszélünk telefonon, elmeséli sikereit, kudarcait. Számomra az ő esete sikertörténet, hiszen dolgozik, hasznosnak érzi magát, vannak barátai, beilleszkedett a felnőtt közösségbe. A másik sikertörténetem személyes jellegű. A lányom követett a pályán, ő is gyógypedagógusként dolgozik a Bárczi módszertani intézményben.

– Sokat változott a tanári pálya és ezzel együtt a pedagógusok megítélése?

– Az oktatási munka mellett egyre nagyobb hangsúllyal van jelen a nevelés. A világ folyamatosan változik, így a gyerekek is változnak. Ehhez nekünk is alkalmazkodni kell. Az információáramlás is felgyorsul, az online tér új lehetőségeket teremt. Az én generációm digitális bevándorlóként oktatja a gyerekeket. A megváltozott szerepet nekünk is meg kell tanulni, nyitottnak kell lenni a változásokra. Az osztályteremben olyan széles módszertani repertoárral kell rendelkeznünk, amellyel motiválni tudjuk gyerekeket.

– A szakszolgálatnál a megye szinte összes iskolájával, óvodájával kapcsolatban van. Óriási munka egy ilyen nagy intézmény irányításában részt venni.

– Nyolc járás intézményeivel vagyunk kapcsolatban. Ez több mint húszezer gyermek és család ellátását, támogatását jelenti. A fejlesztések, terápiák és a diagnosztikai munka nagyon szerteágazó. Együttműködünk az óvodákkal, iskolákkal, a gyermekvédelemmel, a védőnőkkel és nem utolsó sorban a szülőkkel. Vannak rendkívüli helyzetek, mint például a pandémia volt, amikor gyorsan reagálnunk kellett a megváltozott körülményekre, át kellett állnunk az iskolákhoz hasonlóan az online oktatásra. Ez különösen a kedvezőtlen infrastruktúrájú kistelepüléseken okozott nehézséget.

– Hogyan fogadja ma a sérült gyerekeket a társadalom? Elfogadóbbak az emberek velük?

– A társadalmi elfogadás sokat változott, amit a jogszabályi környezet is támogat. A gyógypedagógusok nagyon sokat tesznek azért, hogy érzékenyítő programok segítségével erősítsék az elfogadást, megismertessék a sérült emberek erősségeit, segítsék a beilleszkedésüket. Magam is próbálok minden lehetőséget megragadni.

Önként segít

A szabadidejét elsősorban a családdal és a barátaival tölti, nagyon szeret kirándulni, utazni. Az élete fontos része az önkénteskedés is. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szervezetének önkénteseként aktívan részt vállal a felnőtt fogyatékosok segítésében.

Évtizedek a sérültek szolgálatában

Táskai Erzsébet 1965-ben született. A Munkácsy-gimnáziumban érettségizett. Okleveles andragógus és pedagógiai tanár. 1987-től a Bárczi Gusztáv Módszertani Központban, majd a Kaposvári Tankerületi Központban dolgozott. 2013 óta a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató-helyettese, mesterpedagógus. 2020 óta a Nemzeti Pedagógiai Kar országos elnökségének tagja, az Erzsébet Ifjúsági Alap és a Nemzeti Tehetség Központ trénere. Számos szakmai kiadvány fűződik a nevéhez. A tehetséggondozásról, szülősegítői szolgáltatásokról, integrációról és a felnőttképzésben használt új módszerekről is jelent meg oktatóanyaga.