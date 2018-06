Gyomornézetből ad betekintést a tárlat az első világháborúba

A somogyi megyeszékhelyre érkezett a Gulyáságyú és rohamsisak: a Nagy Háború gyomornézetből című vándorkiállítás, melynek megnyitóját kedden tartották a Rippl-Rónai Múzeumban.

Sajátos szemszögből mutatja be az első világháborút a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, illetve a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (MKVM) együttműködésében született tárlat, többek között az osztrák-magyar hadsereg és a hátország élelmezési nehézségeit is az érdeklődők elé tárja.

A kiállítási anyag Spekál József nyugállományú mérnök ezredes és felesége, S. Nagy Anikó, az MKVM nyugalmazott főigazgató-helyettese magángyűjteményén és kutatómunkáján alapul. A tárlaton számos emlékkel találkozhat az érdeklődő a Ripp-Rónai Múzeumban, ahol október 28-ig, korabeli képeslapok, számlák, számoló cédulák és tábori levelezőlapok is megbújnak a papírrégiségek között – tudtuk meg Spekál Józseftől. Mint lapunknak elmondta, a képeslapok között sok olyan volt, mely a valóságot tükrözte, a többség viszont propagandisztikus jellegű volt. Porcelán, üveg, fa és fém használati tárgyakat, illetve élelmezésre, korlátozásra vonatkozó plakátokat is kiállítottak az első világháborús emlékek között. Olvasni lehet például a zsír árusításának vagy a liszt és a kenyérjegyek használatának szabályozásáról is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A trombitaszóval kísért kiállítás megnyitóján Ábrahám Levente, a Rippl-Rónai Múzeum igazgatója, Dér Tamás alpolgármester, és Török Róbert, az MKVM igazgatóhelyettese is köszöntötte a vendégeket.