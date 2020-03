Gyors utalással lendületesebb az üzlet

Órák helyett másodpercek alatt lehet pénzt utalni hétfőtől.

Az azonnali fizetési rendszer első körben a tíz millió forint alatti, elektronikus csatornán, vagyis netbankból és mobil­alkalmazásból indított, nem értéknapos utalásokra érvényes.

– Ez felgyorsítja az üzleti életet – fogalmazott Daxner Gábor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Somogy megyei elnöke. – Arra lehet számítani, hogy például egy kivitelező vagy vállalkozó lényegesen előbb megrendelheti a beruházáshoz szükséges anyagokat. Ami azonban még ennél is fontosabb, hogy pillanatok alatt ki lehet fizetni a vállalkozókat. Ez egy nagyon lényeges változás, hiszen eddig sokszor előfordult az, hogy hiába utalta át a megrendelő a számla ellenértékét, több napot is várni kellett az összegre. A gyors utalás pénzt eredményez majd és igazzá válik a mondás, hogy az idő pénz – hangsúlyozta Daxner Gábor, majd hozzátette: a vállalkozások többségénél utalással rendezik a fizetéseket, de azért még előfordulhat készpénz is.

Kormos Attila informatikus óvatosságra int mindenkit. A szakember elmondta: utaláskor mindig ellenőrizzük le, hogy valóban a bank oldalán vagyunk-e és csak ezután indítsuk el a tranzakciót. Hozzátette: a bankok szigorúbbá tették a kétfaktoros azonosítás is, ami azt jelenti, hogy például a mobilalkalmazás ujjlenyomatos vagy arcfelismeréses megerősítést is kér az utalás előtt. Kiemelte: aki úgy ítéli meg, hogy nem indított tranzakciót, bizonyos időn belül vissza tudja szerezni a pénzét.