Gyufából emel kastélyokat az egykori rendőr

Különleges vándorkiállítás várja a somogyvári Szent László Nemzeti Emlékhelyre látogató turistákat, hiszen Szűcs Pál nyugalmazott rendőr alezredes munkáiból nyílt tárlat a látogatóközpontban.

Az alkotó 1976-ban kezdett gyufaszálakból épületeket formázni, a sorban az Eiffel-torony volt az első makett. Ezt követően folytatta az alkotást a magyar kastélyokkal. Az épületeket nem csak lekicsinyítette és lemásolta fadarabokból, de minden egyes „modellt” fel is keresett Szűcs Pál. – A gyufaszálakból való építkezés sajátos technikát igényel – mondta az alkotó. – A gyufaszálakat meg kell hajlítani, pontosan szükséges elhasítani és az illesztést is meg kell oldani ragasztással. A gyufaszálak mellett a makettek elkészítéséhez fogpiszkálót, jégkrémpálcikát és hurkapálcikát is felhasználok. A makettek a megmintázott épületek pontos másai. Egy-egy makett elkészítése akár éveket is igénybe vesz.

Volt olyan kastély, amelyhez több mint 26 ezer gyufaszálat használt fel az alkotó.



Szűcs Pál ma már komoly hazai elismertségnek örvend a makettezők világában: 2 makett versenyen arany fokozatú díjat kapott, egy versenyen pedig különdíjjal jutalmazták.

A kiállítás megnyitóján Glázer Tamás, az emlékhelyet fenntartó NÖF Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója is köszöntötte az érdeklődőket. S elmondta: a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében zajló nagyszabású felújítási munkálatok mellett kiemelten fontos számukra, hogy a műemlékvédelmi helyszíneken rendszeresen megújuló, érdekes és változatos kulturális kínálattal fogadják látogatóinkat. – Ennek a rendhagyó kiállításnak a bemutatásával mások mellett a gyermekek számára kívánjuk közelebb hozni és bemutatni épített az örökségi helyszíneinket – tette hozzá.



A kiállítás Somogyváron, a Szent László Nemzeti Emlékhelyen december 16-ig megtekinthető.