Gyülekezeti szolgálata készítette fel a kórházi munkára

Azt adja a betegeknek, amire szükségük van, és igyekszik jelen lenni mindenhol a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház lelkipásztora, Perpékné Papp Éva. A tíz évig gyülekezetben szolgáló református lelkész 2015-ben kezdett el dolgozni a kaposvári kórházban.

Tizennégy évvel ezelőtt, férjével együtt érkezett Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Somogyba Perpékné Papp Éva. A református lelkipásztor tíz évig Bellai Zoltán mellett szolgált beosztott lelkészként. – Ez egyfajta felkészítő volt a mostani munkámra – fogalmazott Perpékné Papp Éva.

– A kaposvári lelkészi munka nagyon összetett, idősekkel és gyerekekkel egyaránt foglalkoztam. Amikor bekerültem a kórházba, akkor tapasztaltam meg, mennyire jó volt a korábbi sokrétű munkám, mert volt honnan merítenem. Itt is szerteágazó, de más jellegű a tevékenységem, mint ha gyülekezetben szolgálnék. Egy intézményhez tartozom, igazodva annak sajátosságaihoz, a vezetés támogatásával végzem a dolgom. A szolgálatom három nagy feladatkört alkot. Első a lelkigondozás, ami a betegeket érinti a kórház mindegyik egységében, így Kaposváron, Marcaliban, Mosdóson és Töröcskén, de a dolgozókkal és a hozzátartozókkal is foglalkozom.

– A vallási élet megszervezése is feladatom – folytatta Perpékné Papp Éva. – A hagyományos ünnepi rendezvényeken – advent, húsvét, pünkösd – túl is van lehetőségem alkalmakat szervezni a kápolnában. Emellett minden csütörtökön tartunk ökumenikus istentiszteletet, valamint keddenként katolikus mise is van, melyeket általában 10-15 fő látogat. Nagyobb alkalmakkor telt ház van a kápolnában. Dolgozók is részt vesznek ezen, de nekik külön áhítatot is tartunk. Harmadik területként mintegy hatvan önkéntes munkáját koordinálom, akik jelen vannak az osztályokon, jól kiegészítve a lelkigondozói szolgálatot, de más területeken is segítenek. Ahogy munkatársam, Vuncsné Méhes Ida is, aki a beteglátogatás mellett az alkalmainkra is hívogat érdeklődőket. A legnehezebb része a munkának, amikor egy idegen beteghez odalépünk és megszólítjuk, mert nem feltétlenül az ő hívására érkezünk. Azt gondolom, jó döntés volt idejönnöm, annak ellenére is, hogy nagyon szerettem gyülekezetben dolgozni. Tudom, hogy nekem itt van feladatom, de ha egyszer máshol lesz, akkor Isten a szívemben előkészíti az utat és tudni fogom, hova kell mennem – tette hozzá a lelkipásztor.

Kórust is szervezett a kórházban

Perpékné Papp Éva napi munkája mellett, a mintegy hatvan tagot számláló önkéntes csoportot is irányítja. Rendszeresen csoportfoglalkozásokat szerveznek, ünnepségeket tartanak. Minden évben hivatás megújító napon vesznek részt, ami egész napos továbbképzés és feltöltődési alkalom az önkénteseknek. Emellett évente közös kirándulást szerveznek, melyet a kórház támogat. Három éve működik a kórház női kórusa, tagjai kórházi dolgozók és önkéntesek. Legtöbbször intézményi rendezvényeken szerepelnek, de kórustalálkozókra is hívják őket. A kórházlelkész szerint sok öröm van a kórusban és jó együtt énekelni.