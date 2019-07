Gyűlik a búza a rászorulóknak

Vasárnap tartott sajtótájékoztatót a MAGOSZ a településen, ahol javában gyűjtik a gazdák által felkínált búzát, hogy aztán határon inneni és túli rászorulókhoz juttassák el azokat.

Idén minden eddiginél szélesebb körben, a Kárpát-medence teljes magyar gazdatársadalmát bevonva szervezi meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot. A jótékonysági kezdeményezés célja, hogy a Kárpát-medence segítőkész magyar gazdái búzájuk egy részét nemzeti összefogással a határon innen és túl élő rászoruló magyar gyermekek ellátására adományozzák. A program keretében a NAK megyei búzagyűjtő napokat tart, így most Kéthelyen vetettek számot, mennyi adomány gyűlt össze.

Szabó Tamás, a MAGOSZ Somogy megyei elnöke köszöntötte az ez alkalomból összegyűlt gazdákat, és örömét fejezte ki, hogy a program egyre népszerűbb és sikeresebb. Az elmúlt években a gazdák közel 600 tonna búzát adtak a programnak, ami kiemelkedő teljesítmény. Somogyban 13 gyűjtőponton várják a felajánlásokat, köztük Kéthelyen is.

A sajtótájékoztatón részt vett Móring József Attila a térség országgyűlési képviselője is, aki rövid beszédében megköszönte a gazdáknak, hogy az elmúlt kilenc évhez hasonlóan idén is szép számmal adományoztak búzát jótékonyon célra. A Magyarok Kenyere program véleménye szerint azért is kiemelkedően fontos, hisz az ország egyre jobb teljesítőképességét is megmutatja.

Molnár Balázs, Kéthely polgármestere hozzátette, hogy mára nem csak a gazdák ajánlanak fel búzát adományként, de olyanok is, akik a gazdáktól vásárolnak, de mezőgazdasági termeléssel nem foglalkoznak. Kéthelyen egy nagyon aktív gazdakör dolgozik, és tesz meg mindent azért, hogy a gyűjtőpont jól működjön.

Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, a 15 millió búzaszem ugyanennyi magyar összefogását jelképezi. Somogy különösen értékes szerepet vállalt a programban, hisz az önzetlen adományozáson túl, a barcsi malom fogja megőrölni az országban összegyűjtött búzát.

A sajtótájékoztatót követően a gazdák a tavaly összegyűjtött búzából készült kenyérre, és a hozzá jól illő kolbászra vendégelte meg a megjelenteket.