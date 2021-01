Gyümölcseit ontotta a Kaposvári Nagypiac

Vitamintól duzzadó mandarinok, szépítő fekete berkenye ital és isteni kecskesajt is várta a Kaposvári Nagypiacra látogatókat pénteken.

A reggeli forgatag ezen a januári napon elmaradt, foghíjasak voltak az árusító helyek és a kaposváriak csak álmoskásan vágtak neki a pénteki piac túrának.

A régi csarnokba érve friss kenyérillat csapta meg orrunkat, amely a szántódi Kovászvirág pékműhely standjától érkezett. Innen nem messze homoktövisből készült termékeket és egy igazi szuperfoodot fekete berkenyelét is lehetett kapni. – A betegségek többsége gyulladásból indul, tehát ha azt meggátoljuk, már megelőztük a betegséget – mondta kérdésünkre Sudár Károly, kapospulai őstermelő. – De a vásárlóink használják cukorbetegség kezelésére, amelyet persze nem szüntet meg, de segít kordában tartani.

A kissé fanyar ízű ital néhány hónapja kapható a Kaposvári Nagypiacon, de már vannak visszatérő vásárlók. Van, aki csak egy üveggel táraz be az immunerősítőnek sem utolsó sötét színű italból, de van aki négyesével viszi, hogy családját és ismerőseit is felvértezze.

Ha az immunrendszerünket erősítettük volna meg a piacon kosarunkba tehettünk szép pirosra érett almát, de narancsot vagy sárgálló mandarint is. Ebből több országból érkezett változat, lédig és zsákos verzió is a vásárlók rendelkezésére állt.

A piac vásárlóinak igényeire reagálva már kecskesajtból készült termékek is elérhetőek az új piaccsarnokban. Bazsalikomos, medvehagymás, füstölt és natúr, valamint brie és camambert is kapható volt Horváth Krisztina Kitti hűtőjéből. – Sok vásárló nem tudja elfogyasztani a tehéntejet, a kecskesajt jó alternatíva – mondta az eladó. – Úgy látom, hogy van is erre igény, mert sokan vásárolnak nálam.

– Egy darab bazsalikomos kecskesajtot kérnék – mondta egy vásárló. – És a brie sajtot is kipróbálnám. Milyen a kolbász? – mutatott a kecske-mangalica szárazkolbászra, majd egy szelet kóstolása után elismerően bólintott.

– Más az íze, mint a hagyományos sertéshúsból készültnek – magyarázta Horváth Krisztina Kitti. – Szárazabb a kecskehús, de ezért van benne mangalica is.

Persze hagyományos sertéshús is kapható volt a piacon, igaz a füstölt áruk gyakrabban bukkantak fel a kosarakban ezen a piacnapon. S volt, aki hagyta inkább a hozzávalókat és az ételudvarban elvitelre kínált finomságok közül választott magának.