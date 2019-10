Gyümölcspálinka gyártó tanfolyamot indítottak

Tanfolyam formájában testesült meg a Siófoki Szakképzési Centrum és a zamárdi pálinka fenegyerek kapcsolata.

A centrum most először indított gyümölcspálinka gyártó tanfolyamot, ami azoknak is hasznos lehet, akiket a növényi párlatok készítése vonz. A pálinka előállítását egyelőre csak a kereskedelmi főzdékben dolgozók számára kötik képzettséghez, ugyanakkor egyre több igényes magánfőző kíván biztosra menni, és szeretne jó pálinkát készíteni.

Ezekre az igényekre reagált egy OKJ-s képzéssel a Siófoki Szakképzési Centrum, hiszen ahogy azt Szamosi Lóránt kancellár mondja, nekik azt kell figyelniük, hogy mik azok a képzési formák, amik felkapottak, vagy majd azok lesznek. Ez utóbbit már azzal összefüggésben jegyezte meg a szakképzési centrum vezetője, hogy a pálinkakészítés és a különböző növényi párlatok előállítása hasonló tevékenység. Látva például a levendula még mindig fokozódó népszerűségét arra is törekednek, hogy korszerű tankönyvvel támogatva a gyógynövények lepárlásához szükséges tudás is a tanulni vágyók birtokába kerülhessen.

Egyelőre azonban a pálinkafőzésre koncentrálnak a tanfolyamon, ami akár egy együttműködésen belüli együttműködés gyümölcseként is meghatározható. A rébusz magyarázata, hogy a Siófoki Szakképzési Centrum és a tanfolyam szakmai, gyakorlati hátterét biztosító Pach Gábor is tagja a minőség mellett leginkább elkötelezett balatoni vállalkozásokat tömörítő Balatoni Körnek. Pach Gábor, aki többek között a Destillata nemzetgyőztese is volt, azt mondja: a gyakorlati órákon a résztvevők megismerkedhetnek a lepárlás alapjaival, de gyakori az is, hogy komoly szakmai viták lobbannak fel a tanoncok között.

– A pálinkafőzés az a terület, amihez a magyar férfilakosság 90 százaléka nagy magabiztossággal ért, ebből adódóan akadnak problémák – mondja a szakértő. Pach Gábor azt is elárulta: gyakran olyan kérdésekben is érdemes rendet tenni a hallgatók között, hogy az ősök tudásának tisztelete mellett a nagyszülők pálinkafőzési szokásait meghaladta a kor. Ehhez hasonló problémakör, hogy a romlófélben lévő, sáros gyümölcs nem jó alapanyag, a cukor használata nem megengedett.

Ami a növényi olajlepárlási tudomány meghonosítását illeti: ugyancsak Pach Gábor és a Siófoki Szakképzési Centrum együttműködésében szakértők bevonásával már folyamatban van a képzési anyag összeállítása.