Ha érzik a szeretetet, nem szöknek el a gyerekek

Tizenéves szerelmes fiatalok tűntek el otthonról napokkal ezelőtt, a hír bejárta az országos sajtót is. A 17 éves lány és 16 éves fiú több száz kilométerre él egymástól, a fiatalok egy internetes játékon ismerkedtek össze. A két kamasz telefonon elérhetetlen és a közösségi oldalakról is mindketten törölték profiljukat.

A tizenévesek eltűnése nem mondható szokatlannak, hiszen tavaly már húszezer eltűnt gyereket regisztráltak hazánkban a hatóságok. Somogy megyében kevesebb mint 800 esetben rendelt el körözést eltűnt kiskorúak ellen a megyei rendőr-főkapitányság. A rendőrség adatai szerint a legtöbb fiatal Kaposvár, Marcali és Fonyód környékéről tűnt el, sok esetben gyermekotthonokból, gyermekvédelmi intézetekből.

Szigeti Mónika klinikai szakpszichológus, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója szerint: a gyermekotthonokban lévő gyerekeknek van egy bizalomvesztése, azzal ugyanis, hogy a családjuknak nem kellettek, az alapvető bizalmuk megsérült. – A számukra fontos kapcsolatok meginognak – fogalmazott Szigeti Mónika. – Az alapbizalom vesztés miatt nagyon nehezen kötődnek az új emberekhez, helyzetekhez, ezért nincs, ami ott tartsa őket az otthonban. Ez alól persze vannak kivételek, mert azért a gondozóikkal, nevelőikkel kialakulhat egy jó kapcsolat, de ez nagyon hosszú idő, mivel sérült a kötődési viszonyuk.

– Sokszor a vér szerinti családjukkal igyekeznek felvenni a kapcsolatot – folytatta Szigeti Mónika. – Bár sérült a velük való viszony és a hozzájuk való kötődés is, az érzelmi bázisukat, a szeretetüket az eredeti családjuk irányába nagyon erősen megtartják. Tehát arra vágynak, hogy ott, ahol ők nem kellettek mégis csak kelljenek. Az ingerkeresés is jellemezheti azt, hogy ők elmennek az otthonokból.

A klinikai szakpszichológus hangsúlyozta: nem ismeri a gyerekotthonok pedagógia programját, hogy ilyen helyzetben mit kell tenniük, de véleménye szerint meg kell találni ezeknek a fiataloknak az értékeit, tehetségeit. Ugyanis ha valamiben és annak mentén elkezdenek foglalkozni velük, akkor jó kapcsolat alakulhat ki az intézménnyel és a nevelőkkel. Fontosak a szabályok és kellenek is, de nem feltétlenül a büntetéssel lehet megtartani egy gyereket, hanem azzal, ha kiemelik az erősségüket – tette hozzá Szigeti Mónika.

Nem minden fiatal gondolkodik azon, hogy elszökjön otthonról. Egy Somogy megyében élő nevelőszülő, aki több gyerek gondjait viseli kérdésünkre elmondta: a főzéstől, az evésen át, egészen a kirándulásig szinte mindent együtt csinálnak nevelt gyermekeivel. Istentiszteleti alkalmakon is gyakran részt vesznek, ahol a kamaszok megérezhetik a szeretetet. A nevelőszülő úgy gondolja: gyerekei azért nem szöktek el vér szerinti családjukhoz, mert jelenleg olyan nyugodt körülmények között élnek, ami hosszútávon is ott tartja őket. Az életük ugyanis a szeretetről és a szoros kapcsolatról szól, attól függetlenül is, hogy a gyerekek nem édestestvérek, anyukájuk pedig nem a vér szerinti édesanyjuk.