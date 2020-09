Ha fejlövést kérnek, megkapják: nem áll messze a halloweeni hangulat Kata sminkjeitől

Élethű és egyben meghökkentő sebek, tündért idéző smink vagy fejlövést ábrázoló sérülés. Klencsár Kata Kíra professzionálisan műveli a traumatikus sminkelés mesterségét, a közelmúltban hazai és nemzetközi versenyeken is szép eredményeket ért el. Kreativitását a film­világban kamatoztatná.

Finom, de határozott mozdulatokkal szépíti vendége arcát Klencsár Kata Kíra. Ottjártunkkor egy különleges alkalmi sminket alkotott.

– Ebben akár az Oscar-díját­adóra is elmehetne, hat órán át biztosan megmarad ilyennek – mutatja büszkén az arcot. Kata három és fél éve kezdett el érdeklődni a sminkek iránt. – Egy népszerű sorozatot, a Trónok harcát néztem, és elvarázsoltak az ott készült alkotások, minden sérülés élethű volt, s a szereplőkön is különleges sminkeket láthattam. Édesanyám szerint ezután vesztett el engem fél napokra.

– Bezárkózott a szobáját, hat órán át ki sem jött, próbálta a filmben látott sérüléseket megvalósítani. A fiókja tele van művérrel, vérzselével, a kórházi vérkészlettel vetekszik a gyűjteménye – mesélte mosolyogva Horváth Anita Bonita. Már a kaposváriak is találkozhattak meghökkentő alkotásaival.

– Egy fejlövést kért a vendégem halloweenra, és a smink rajta volt már, mikor egy boltba még be kellett ugrania. Az eladó teljesen megrémült, mikor meglátta – nevetett a rém­sztorin. A kaposvári fiatal a Táncsics gimnázium elvégzése után sminkmester végzettséget szerzett a fővárosban. Etyeken és Budapesten beleszagolhatott a filmkészítés világába, a közelmúltban egy hazai versenyt is megnyert egy tündérvilágot idéző sminkjével. Egy éve pedig egy nemzetközi versenyen szerepelt sikerrel.

– Magamat kellett kisminkelnem, és minden műveletet videón rögzíteni. Mindez négy órába telt, de nagy öröm volt számomra, hogy egyedüli magyarként 130 indulóból a 14. helyen végeztem – mesélte Klencsár Kata. Korábban több amerikai ösztöndíjat is elnyert, de egyik képzés sem kapcsolódott a filmiparhoz. – Magyarországon kevesebb film készül, ahol fantáziabeli lények szerepelnek, ezért szeretnék az Egyesült Államokban tanulni, de az ottani képzések több millió forintba kerülnek, most erre gyűjtök – tette hozzá. Szabadidejében szívesen rajzol és fest. Korábban a forgatókönyv­írás is érdekelte.