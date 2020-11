Ha házba zár a vírus, nagyobb a hatalma egy bántalmazónak

Szemléletformáló kampányt indított el az Ökumenikus Segélyszervezet a közösségi oldalakon hazai hírességek bevonásával. Céljuk, hogy elősegítsék a bántalmazás minden formája elleni küzdelmet.

Somogyban is szükség van a figyelemfelhívásra, ugyanis a járvány miatti zártabb közegben nagyobb egy bántalmazó hatalma, és nincs külső szemlélő, aki jelezhetne az érintetten kívül. Nemrégiben például gumipapuccsal vert meg súlyosan egy lakócsai férfi egy siket lányt. A 32 éves vádlott rendszeresen bántalmazta élettársát és annak gyermekét is. A bíróság a férfire első fokon öt év börtönbüntetést szabott ki, valamint 5 évre eltiltotta a közügyektől és olyan foglalkozás gyakorlásától, melynek keretében kiskorú gyermek nevelését, felügyeletét látná el. Segesden egy 32 éves mezőcsokonyai férfi volt barátnőjét és új párját bántalmazta, a nőnek az orrát is eltörte.

Ez csupán két friss eset, amelyek napvilágra kerültek, sok bántalmazás sohasem derül ki. A Kaposváron működő regionális krízisambulancia 2018 óta segíti a kapcsolati erőszak áldozatait. A legtöbben a somogyi megyeszékhelyről keresik fel őket. – Áprilisban, amikor zárva voltunk, megnőtt az e-mailben és telefonon segítséget kérők száma, majd májusban, a nyitást követően háromszor annyian kerestek meg minket problémáikkal, mint korábban – mondta el Proszonyák Ida, a regionális krízisambulancia vezetője. Hozzátette: az őszi időszakban, a korlátozások életbe lépését követően is egyre többen kérnek segítséget tőlük.

– Nagyobb a hatalma a bántalmazónak a zártabb közegben, mert nem tudja a külvilág kontrollálni a kapcsolatot, és elszabadulnak az indulatok – sorolta a Proszonyák Ida. Kiemelte: amíg volt külső kapcsolat, a gyermek iskolába járt, az érintett pedig dolgozni, addig mások is láthatták a tüneteket, amik arra utaltak, hogy a családban valami nincs rendben. – A bántalmazó részéről sokkal gyorsabban és súlyosabban következnek be kitörések, amely nem mindig fizikai, hanem sokszor lelki fájdalmakat okoz – jegyezte meg a krízisambulancia vezetője. – Ráadásul megszaporodtak a szenvedélybetegek okozta bántalmazások is.

Nem maradhat titokban az erőszak, beszélni kell róla minden csatornán

Hazai hírességek bevonásával szemléletformáló kampányt indított el ezekben a hetekben az Ökumenikus Segélyszervezet a közösségi oldalakon. Céljuk, hogy elősegítsék a küzdelmet a bántalmazás, a családon belüli erőszak minden formája ellen. A megosztott információk, cikkek, videók, interjúk hiteles, gyakorlati tapasztalatokon alapuló tanácsokat nyújtanak az érintetteknek, és azoknak, akik a környezetükben tapasztalnak bántalmazást. Az oldalak fontos célja, hogy párbeszédet indítsanak el a témában. Az ügy mellé állt szereplőkről a videós tartalmon túl egy fotósorozat is készült, melyen egy szív alakú táblára írt üzenettel állnak ki a bántalmazottak mellett. Az Ökumenikus Segélyszervezet több mint 10 év tapasztalattal rendelkezik az áldozatok ellátása és rehabilitációja terén. Országszerte titkos menedékházakat, krízisközpontokat hoztak létre.