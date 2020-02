Mederkotrás szükséges: ha jó, ha nem, még marad a lerakódott alga

Tizenhat éve kotorták utoljára a Balaton medrét. Erre állítólag ismét nagy szükség lenne, de egyelőre se pénz, se pedig hajó nincs a feladatra.

Az 1970-es évektől vált szükségessé a Balaton medrének kotrása, mert megnőtt a foszfor és a nitrogén mennyisége. A víz minőségét a Zala folyóból beszivárgott túlzott tápanyag és a mezőgazdasági tevékenységek is nagyban befolyásolták. A legérzékenyebb terület a Keszthelyi- és a Szigligeti-medence, illetve Balatonfűzfő térsége volt.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta: 5,4 millió köbméter mederiszapot távolítottak el, ebből az üzemszerű rétegkotrások mennyisége mintegy 1,6 millió köbméter volt. – Tizenhat éve fejeződött be a Balaton medrének kotrása – mondta Siklós Gabriella. – Az azóta eltelt években több tóparti településen is jelentős mértékben eliszaposodott a meder, ami idegenforgalmi szempontból hosszú távon kedvezőtlen. A megvalósult beavatkozások eredményeként az iszaposodás miatt nem romlott a víz minősége. Nyáron azonban a part mentén, helyenként már előfordultak gondok. 2018-ban elkezdődött a tó üledékfelmérése. A vizsgálat kiterjedt a Keszthelyi-, Szigligeti- és a Siófoki medencére, valamint a Fűzfői-öböl környékére is.

Tavaly nyár végén a nyugati medencében és a középső medence nyugati felében tetemes vízvirágzást, azaz algásodást tapasztaltak a szakemberek. A kiváltó okait azonban még nem lehet pontosan megmondani. Az algásodás megszűnt, amikor elkezdett csökkenni a víz hőmérséklete. A Balaton vízminősége alapvetően jó, a problémákat okozó algák ugyanis jellemzően csak a nagyon hosszú, rendkívül meleg időszakokat kedvelik – tette hozzá.

Szárazdokkban

A Balatoni fejlesztési tervek között a tó medrének kotrása is szerepel. Azt azonban még nem lehet tudni, hogy mikor állnak neki. Az MTI szerint a vízügy egyetlen alkalmas kotróhajóját felújítják, ez pedig egy–másfél évig is eltarthat. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a Zala torkolatától egészen Fonyódig szükség lenne a meder megtisztítására, ugyanis jelentős iszap halmozódott fel. A déli part mellett most is a Keszthelyi- és a Szigligeti-medence térségében, és Balatonfűzfő környékén iszaposabb a meder.