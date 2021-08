Ha nem vágjuk el gyökereinket, egyre jobban kötődünk e földhöz

A „Nemzeti szalóny és Más” – ez a címe annak a kötetnek, amelyet Gárdonyi Géza dédunokája, Keller Péter szerkesztett, s amelynek pénteken lesz a bemutatója a szőlősgyöröki művelődési házban. A Göre Gábor Humorkonferenciák előadásaiból közölt válogatásról, szőlősgyöröki gyökerekről, és a somogyi értéktárba beemelt Göre Gábor alakjáról beszélgettünk.

– Ma is akadnak Göre Gáborok, akinek alakját két györöki emberből gyúrta Gárdonyi?

– Sokat beszélgetünk róla a faluban és másutt is barátaimmal. Figyelem a falunk bélieket, és rájövök: ma is közöttünk él az alakja. Sokfelé találkozom vele; Illés unokám is „örökölte” vonásait. Nem helyhez és korhoz kötött figura ugyan, de biztosan nem véletlen, hogy magyar, és a „boldog békeidők” szülötte, a meg- illetve fennmaradást, a túlélést, a belső békét biztosító jelen figurája. Bár sokfelé jelen van, mégis ritka, mint ahogyan a maga korában sem volt gyakori alak. Ezért lehet példa. Kíváncsisága ugyanúgy a miénk, mint az újra való nyitottsága. Követésre és egyben nevetésre, néha önmagunk kinevetésére is serkent életszemlélete; ne csak a színét, hanem a fonákját is nézzük a dolgoknak, ne hagyjuk magunkat félrevezetni, higgyünk a szerves fejlődésben, „falunk” értékeiben, tapasztaljunk meg mindent és azután józanul döntsünk. Számomra nem is elsősorban az a kérdés, akadnak-e ma is Göre Gáborok. Inkább az izgat: rájuk akadunk-e, és tudjuk-e azonosítani a szembe jövő Göre Gáborokat a lepéndi bíróval? Érdekel-e bennünket: vajon mit mondana erre Göre Gábor?

– Dédapja karádi tanítóskodása által, ükanyja szőlősgyöröki származása révén Gárdonyit egy kicsit somogyinak is érezzük. Ön Györökön él; a gyökerek örökre Somogyhoz kötötték?

– Göre Gábor is arra tanít, nem szabad elvágni a gyökereket, vissza kell azokhoz térni. Örülök, hogy Gárdonyit somogyinak érzik. Dédapám nem csak „egy kicsit” somogyi. Nagyon is az! Karádi kötődése mindig is része volt az irodalomtörténetnek. A hat éven át megrendezett humorkonferenciák és a Kaposvári Egyetemen Gárdonyi konferenciája azt bizonyítják, Szőlősgyörök is bekerült a Gárdonyi-életrajzba. Szőlősgyörökiként különösen boldog vagyok. A templomkertben a Paizs Annáról szóló vers emlékeztet az ősökre. Ükszüleim itt kötöttek házasságot. Ükanyám házán ma emléktábla van. Dédapám állíttatta nagyszülei, nagybáty­ja és két testvére sírkövét a temetőben, amelyek még ma is állnak és Havas Irénke oly szeretettel gondoz. A templom kapujában a Ziegler család domborműve, ükanyám háza előtt Göre Gábor szobra. Olyan jó, hogy mindkettő a falunkbéli Fritzné Bellosevich Emese alkotása. Ha nem vágjuk el a gyökereket, hanem nőni hagyjuk a fát, a gyökerek erősödnek, egyre jobban kötnek a földhöz, Somogyországhoz…

– Balázs Géza tanulmányában szóvá teszi, hogy Gárdonyi Géza Fekete Istvánnal együtt a mai napig nem olyan súllyal van jelen az irodalmi kánonban, mint kellene. Gárdonyi dédunokájaként Ön is így látja?

– Ebben a kérdésben nem lehetek nem elfogult… A szerző mindkét somogyi íróról kimondta: „egyetemes és magyar jelenségekről írnak, mondhatni kalandos, átélhető, tehát olvasható, befogadható módon”. Munkásságukban „tetten érhető a szakralitás, a spiritualitás”. „Mindkét író a magyar nyelv mestere. Megfürödhetünk gazdag nyelvi kifejezéseikben, mert szavaikban, szólásaikban, képeikben ott van a magyar gondolkodásmód.” Sokak számára még ma is ezek az értékek képezik az igazi kánon alapját. Az olvasók sem véletlenül választották az Egri csillagokat a Nagy Könyvnek. Az egyik konferencián Nagy János Ádám statisztikai módszerekkel mutatott rá mennyire befolyásolják a változó kánonok az irodalmi művek üzeneteit, és ezáltal a felnövekvő generációk értékrendjét. Ezen az alapon mondom, hogy hatalmas az írástudó emberek, különösen a kánont alkotók felelőssége. Dédapámnak saját kánonja volt: a Biblia.

– A humor, az irónia jelenléte nemcsak a Gárdonyi-képet árnyalja; a kötet más írókat, költőket is premier planba állít; elég, ha csak a csurgói Violáné Bakonyi Ibolya Csokonairól szóló tanulmányát emelem ki…

– Ibolya fantasztikus tudású, remek előadó. A Berzsenyi Társaság ajánlotta a figyelmembe. Csokonairól szóló írása méltán volt kiemelhető, de örülök, hogy a szőlősgyöröki Holczman Ágnesnek a somogyi anekdotakincsből szemezgető dolgozatát is közzé tehettem. Felvidékről és Kárpátaljáról származó dolgozatok is kerültek a válogatásba.

– Az Úr szereti a jókedvű embereket. Ön szerint humorral könnyebb az élet?

– Igen. A humor a keresztény ember világlátásából következik. Megváltottak vagyunk.

– A politikusi lét is könnyebb, ha humorral fűszerezett?

– Jézus mindenkit megváltott.

– „Agyagedénybe zárt istensugár az ember” – írta dédapja. Ha rábukkan egy-egy gyönyörű szófüzérre a Gárdonyi-életműben, nem kedvetleníti el, hogy a leszármazottak közül Önön kívül nem foglalkozik senki a szépírással?

– Megtisztelő, hogy szépírónak tart, de én erre nem vagyok méltó. Én csak szeretem a dédapámat, és szívesen fogok tollat, ha vele kapcsolatban kapok felülről némi inspirációt. Írással nem régóta próbálkozom, ám remélem, gyerekeim hamarabb elindulnak majd ezen az úton.

Hálaadás a megjelent kötet

– A konferenciák fővédnöke a kezdetektől Bíró László püspök volt, Vajda Gábor plébános pedig minden alkalommal szentmisét celebrált. Varga László püspök a legutolsó humorkonferenciának volt védnöke. Hat év alatt sok ima talált meghallgatásra. Ez a kötet is Te Deum, hálaadás – summázott a Gárdonyi dédunoka. – Közel 80 előadás hangzott el Szőlősgyörökön. Az előadók elhozták a Tábori és a Kaposvári Püspökség, a bencés rend lelkiségét, az Eszterházy Egyetem, az ELTE, a Pannon-, a Kaposvári-, a Károli-, a prágai Károly Egyetem tudományos színvonalát, az egri- és győri megyei és a csurgói Csokonai gimnázium könyvtárának szakmaiságát, Felvidék, Kárpátalja és Somogyország humorát. Cs. Varga István jóvoltából újból élővé vált Szőlősgyörök és Eger kapcsolata, mert azt jó tudni, hogy ha ükanyám, Nagy Terézia nem adja el györöki házát, nem lett volna Egerben alkotóház…

Ősi örökség

Keller Péter gépészmérnök Az élő Gárdonyi-arc című könyve mellett előadásokon, illetve folyóiratokba írt cikkeiben értelmezi Jézus-követő dédapja művészetének szakrális vonulatát. Arra biztatja családtagjait, illetve a Somogyországhoz kötődő művészek leszármazottait, de mindenkit, aki büszke lehet felmenőire, hogy próbálják ők is megérteni, megőrizni és továbbadni az ősök szellemi örökségét.

