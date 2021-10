Ha nem víztelenítünk a fagy pénzteleníthet minket

A tartós téli hideg komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízmérőkben és vízhálózatban. Az évszak közeledtével el kell végezni a vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesítését.

A szolgáltató a napokban már közzétette azt a lakossági tájékoztatót, amelyben a vízórák téliesítésére hívja fel a kaposváriak figyelmét.

– Figyelni kell arra, hogy a külön aknákban lévő vízórák esetében a fedél jól illeszkedően zárjon, érdemes paplannal, kabáttal letakarni, ha pincében van, akkor pedig a nyílászárókat kell ellenőrizni, hogy ne alakulhasson ki fagypont alatti hőmérséklet – mondta el Boda Balázs, a Kavíz Kft. vízellátási főmérnöke.

Kiemelte: a napokban már szükséges a téliesítés, a hétvégi telkek, nyaralók esetében pedig a rendszer teljes víztelenítése is fontos. Mint kiderült, egyre tudatosabbak a tulajdonosok. Míg tíz évvel ezelőtt félszáz elfagyás miatt kellett intézkedniük, az utóbbi években maximum egytucatnyi esetben volt vízóraelfagyás a szolgáltatási területükön.

– A fagyás miatt tönkrement vízórát ki kell cserélni. A jogszabály szerint ennek költsége a fogyasztót terheli, amely közel 40 ezer forintba kerül most. De akár a vezetékrendszer is károsodhat, ami még nagyobb költség – mondta Boda Balázs. Az előrejelzések szerint hidegebb lesz az idei tél a korábbiakhoz képest, ezért is nagyon fontos a vízórák védelme. – Nem megoldás, ha két deszkalap van a vízóra nyílására rakva. Be kell bugyolálni a vízmérőt, és egy jól záródó fedlap is szükséges, aminek az aljára hőszigetelő hungarocellt ragasztva már biztos a védelem – adott tanácsot a főmérnök.

A leandert és a muskátlit be kell vinni a hideg elől

A napokban hajnalban több helyen a megyében nulla fok alá süllyedt a hőmérő higanyszála. – Hétfő hajnalban mínusz három fokot mértem, kedden pedig nulla fok körül volt a hőmérséklet – mondta el Tóth István növényvédelmi szakmérnök. Hozzátette: érdemes már most bevinni a leandereket, muskátlikat, a kint hagyott fügefát pedig takarófóliával védjük meg. A rózsabokrok tövét védjük szalmával, avarral.

– Az utolsó figyelmeztetést volt a napokban, a zöldségeket is fel kell szedni, mint például a sárgarépát, paprikát – tette hozzá Tóth István. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. idén még két alkalommal viszi el térítésmentesen a zöldhulladékot a november 15-ei és a december 6-ai héten. A társaság honlapján megtalálható, hogy melyik utcákban mikor lesz szállítás.